10-ricette-salate-con-le-ciliegie

Non solo al naturale: ecco le ciliegie in 10 ricette salate che vi svolteranno l’estate. Dalla pasta all’insalata!

Con l’arrivo della bella stagione non vediamo l’ora di gustarci, una ad una, ciliegie freschissime per addolcire i pomeriggi estivi. Uno spuntino da consumare in spiaggia, durante un picnic, ma anche a casa o in ufficio per la pausa merenda. E amiamo utilizzarle nei dolci, per realizzare confetture o sotto forma di gelato. Eppure questi non sono gli unici modi per mangiarle: avete mai provato a preparare ricette salate con le ciliegie? Noi abbiamo qualche idea per voi e 10 ricette imperdibili nella gallery in alto.

Pasta con le ciliegie? Sì!

Se volete davvero sorprendere i vostri commensali, servite un primo piatto con le ciliegie: abbinandosi perfettamente ai formaggi, sarà facile proporle insieme a caprini, alla robiola o alla stracciatella, come nella nostra ricetta dei malloreddus con ciliegie, un formato di pasta tipico della Sardegna con un condimento speciale.

Per restare in tema di primi piatti, non possiamo di certo dimenticare il risotto! Una volta denocciolate, potete aggiungere le ciliegie insieme al brodo durante la cottura del riso, a pezzettini o frullate. Il risultato avrà un profumo incredibile!

Secondi piatti e insalate con le ciliegie

Per proporre le ciliegie in piatti salati perfetti per l’estate, puntate su insalate fresche con ingredienti di stagione e formaggi saporiti come la feta, giocando con i contrasti dolce-salato. Qui 5 insalate da provare assolutamente.

Se desiderate sperimentare, sappiate che le ciliegie si abbinano bene sia alla carne che al pesce. In particolare, si possono utilizzare per preparare gustose salse di accompagnamento, proprio come quella che abbiamo ideato per questo hamburger.

Ciliegie per l’aperitivo!

Se volete essere ancora più audaci, preparate una salsa di ciliegie piccante, ideale per il pinzimonio. Snocciolate le ciliegie e pesatene 120 g. Frullatele in salsa con 50 g di olio extravergine di oliva, sale e Tabasco a piacere. Scaldate in una casseruola 45 g di aceto di vino rosso, 45 g di vino bianco, 45 g di acqua, 10 g di cipolla rossa a fettine, un ciuffo di dragoncello e fate bollire finché il liquido non si riduce della metà; lasciatelo raffreddare, quindi unitelo alle salsa di ciliegie e frullate tutto insieme.

Guardate la gallery in alto per scoprire tutte le nostre ricette salate con le ciliegie.