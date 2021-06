Vitello con salsa tonnata, il secondo estivo più semplice e gustoso!

Anche se ai più potrebbe ricordare un piatto della cucina francese, il vitel tonnè è in realtà un grande classico della tradizione culinaria piemontese. Le sue origini risalgono fino al 1700, quando il “tonnè” traeva in inganno: nessuna traccia di tonno infatti in quella che era la prima versione di questa ricetta. Tonnè, dal francese tannè, significava infatti conciato e indicava un piatto povero, preparato esclusivamente con gli avanzi della carne di vitello. Solo negli anni a seguire la ricetta si è trasformata fino a inserire il tonno tra i suoi ingredienti.

Il segreto di un perfetto vitello tonnato

La ricetta è semplice, lo vedremo tra poco, ma non sempre il suo risultato è all’altezza delle aspettative. Cosa determina davvero il successo di un piatto così all’apparenza facile da cucinare? Naturalmente, la tenerezza della carne di vitello. Le fettine di fesa devono rimanere morbide, attenzione quindi ad acquistare carne di qualità e alla sua cottura, che non dovrà essere eccessiva con il rischio che le fettine diventino scure e stoppose.

Piatto simbolo degli anni ’80!

Siamo abituati a ricordarlo come uno dei piatti simbolo della cucina anni ’80, insieme al cocktail di gamberi, all’insalata russa e ai voil au vent. Ma il vitello tonnato ha saputo mantenere un ruolo di prima piano nella tradizione culinaria italiana e rimane a tutt’oggi una delle ricette più amate dell’estate. Proposto come antipasto o secondo, accompagnato da una fresca insalata di pomodori, è capace di soddisfare tutti, anche i più piccoli, grazie alla sua golosa salsa tonnata che stuzzica i palati. E quando le fettine di vitello sono terminate, è concessa la “scarpetta” con del pane fragrante perché nel piatto non rimanga nemmeno un po’ di salsa!

Come si prepara la ricetta del vitello con salsa tonnata

Persone: 4

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 35 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Ingredienti

700 g fesa di vitello

150 g tonno sott’olio

100 g maionese

10 g capperi dissalati

10 g alici sott’olio

prezzemolo

Come fare il vitello con salsa tonnata

Portare a bollore l’acqua in una casseruola. Aggiungere la carne e abbassare la temperatura.

Far sobbollire per circa 25 minuti (la carne al cuore dovrà raggiungere i 64°C.). Una volta pronta, scolare e far freddare. A parte in una ciotola, frullare i capperi con le acciughe e il tonno sott’olio. Una volta pronta la crema, unire la maionese.

Tagliare la carne a fette e impiattarle con la salsa.

Decorare con qualche foglia di prezzemolo e servire.