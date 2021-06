Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 10 giugno: Arantxa lascia Acacias

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 10 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Il piano dei Dominguez ha funzionato. Arantxa, stufa di essere trattata male dai suoi datori di lavoro, decide di accettare l’eredità ricevuta dalla zia e tornare nei Paesi Baschi. Ma i Dominguez l’hanno fatto per il suo bene.

Arantxa ha ricevuto una telefonata a casa Dominguez ed è rimasta pietrificata. Tuttavia la domestica non vuole rivelare a nessuno quello che è successo.

Poi si è confidata con Fabiana. Una sua zia è deceduta e ha nominato eredi di un casolare Arantxa e altre cinque nipoti. A una condizione, però: che tutte e sei vivano nel casolare e se ne occupino insieme.

I Dominguez hanno compreso che Arantxa ha qualcosa che non va, anche se non vuole confidarsi con loro. Cercano, dunque, di provocarla per fare in modo che la donna parli e spieghi che cos’è che la rende agitata e preoccupata.

Capita la situazione, Cinta e Bellita mettono a punto un piano per far accettare l’eredità alla cameriera.

La domestica inizia a stancarsi delle pessime maniere delle sue padrone e si sfoga con Cesareo.

Dopo aver subito numerosi sgarbi dalla famiglia Dominguez, Arantxa decide di accettare l’eredità della zia e tornare nei Paesi Baschi.

Cinta, José e Bellita si congratulano con la domestica e le rivelano di essersi comportati male solo per il suo bene.

José ha detto alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Antonito ed Emilio cominciano ad avere dubbi sulle vere intenzioni di Julio.

José si confronta con il forestiero, il quale sostiene di essere suo figlio, e gli intima di andarsene da Acacias.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 12 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa.

Domenica 13 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 15.15 su Canale 5.

