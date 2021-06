Perché Un Posto al Sole non va in onda stasera 10 giugno 2021?

Brutte notizie per gli amanti di Un Posto al Sole: stasera 10 giugno 2021 non va in onda! A decretare questo improvviso cambio di programma è la trasmissione dell’Atletica Leggera su Rai 3.

Nel dettaglio, la diretta sul terzo canale è prevista a partire dalle ore 20:00 e dovrebbe durare all’incirca 120 minuti. In questo modo il programma occuperebbe la solita fascia oraria della soap che oggi 10 giugno non andrà in onda. Dunque niente UPAS stasera, ma quando saranno recuperati gli episodi su Rai 3?

Patrizio Rispo (Raffaele) e Marzio Honorato (Renato) In Un Posto Al Sole Credits: Rai

Un Posto al Sole quando torna su Rai 3?

Quando torna Un Posto al Sole su Rai 3? Stando a quanto emerge dalla guida tv Rai, l’episodio 5714 non trasmesso giovedì 10 giugno dovrebbe essere recuperato già l’indomani, dunque venerdì 11 giugno.

In quella data, infatti, UPAS dovrebbe tornare in onda con un doppio appuntamento della durata di 60 minuti invece dei soliti 35.

Salvo quindi ulteriori cambi di palinsesto, gli appassionati di Un Posto al Sole potranno tornare a seguire la loro soap del cuore venerdì 11 giugno 2021, dalle ore 20:20 circa, con un imperdibile doppio appuntamento!

Un Posto al Sole anticipazioni venerdì 11 giugno 2021

Un posto al sole episodio 5714 giovedì 10 giugno 2021

Scopriamo che Lara ha in mente di usare la rissa con Marina a suo favore. Quest’ultima intanto, furiosa, pensa già a come fargliela pagare. Fabrizio (Giorgio Borghetti) però, turbato dalla vicenda, prova a fermarla. Nel frattempo Pietro trova un modo per come risolvere il suo il problema con Biagio; la sua prossima vittima sarà Marina. In seguito Patrizio, grazie a ciò che gli ha detto Vittorio (Amato D’Auria), riceve da Clara nuove speranze di vivere una storia con lei. Intanto i piani di Silvia (Luisa Amatucci) e Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) di rivedersi al cineforum potrebbero essere rovinati dalla presenza di un terzo incomodo.

Un posto al sole episodio 5715 venerdì 11 giugno 2021

Abbate decide di seguire il consiglio di Lara cercando di manipolare Fabrizio per portare a termine il suo affare. Intanto però la Martinelli continua a giocare su due fronti, cercando di scoprire informazioni che possano essere utili a Ferri. Più tardi Giancarlo cerca un avvicinamento con Silvia mentre Michele (Alberto Rossi) è sempre più frustrato per la sua situazione lavorativa. Un piccolo malessere occorso a un amico desterà preoccupazione in Franco (Pietro Zarbo).