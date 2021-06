Tomaso Montanari ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Questo è un governo dei padroni dove l’elettorato di sinistra non vota più”

“Questo è un governo dei padroni in cui la presenza di un piccolo partito di sinistra probabilmente riesce, in alcuni casi, a mettere dei sacrosanti bastoni fra le ruote“. Così lo storico dell’arte Tomaso Montanari, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i mercoledì alle 21.25 su Nove si è riferito al governo Draghi: “E’ meglio che ci sia dentro Bersani perché c’è bisogno di un freno e ogni tanto questo freno si riesce a tirare, proprio perché è un governo a trazione centrodestra, direi destra-destra perché Salvini mi sembra che abbia poco del centro e la vera trazione mi pare lì da una parte e dall’altra negli interessi di Confindustria, una Confindustria questa davvero spostata a destra”, ha detto il professore. Tuttavia, “il problema è che questo è un Paese dove l’elettorato di sinistra non vota più sostanzialmente e chi pone mano a ricostruire una sinistra? Questa è una questione totalmente inevasa, una questione enorme perché una sinistra in questo Paese davvero non c’è, tanto meno una sinistra di massa”.

