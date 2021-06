The Resident avrà una quinta stagione

The Resident 5 si farà

The Resident 5 ci sarà. La notizia è stata divulgata lo scorso 17 maggio dalla rete americana Fox, emittente della serie negli Stati Uniti. Il medical drama con protagonista Matt Czuchry farà parte del palinsesto televisivo di Fox per la stagione 2021/2022.

Quando esce The Resident 5

Quando andrà in onda la quinta stagione di The Resident? La quarta stagione ha preso il via soltanto nel mese di gennaio a causa di un posticipo delle riprese dovute alla pandemia globale. Salvo ulteriori slittamenti, The Resident 5 prenderà il via tra settembre e ottobre negli Stati Uniti, per concludere la propria messa in onda a maggio. Successivamente, la quinta stagione sarà trasmessa nel nostro Paese su Fox e in streaming su Star, la sezione di Disney+.

Trama di The Resident 5

Matt Czuchry in una scena della quarta stagione “The Resident”. Credits: Fox.

continua a leggere dopo la pubblicità

Creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi, The Resident continuerà a raccontare, nel bene e nel male, la realtà quotidiana di innumerevoli ospedali statunitensi. La serie medica non si sottrae dal mostrare i lati più problematici del sistema sanitario americano, specie quelli legati alle questioni amministrative e burocratiche.

Anche nella quinta stagione, i medici, gli infermieri e il personale sanitario in servizio presso il Chastain Memorial Hospital di Atlanta affronteranno sfide e difficoltà sia in corsia che nelle loro vite private.

Nella quarta stagione, lo spregiudicato Logan Kim (Rob Yang), vicepresidente dell’azienda sanitaria Red Rock Medical, ha scelto la dottoressa Kit Voss (Jane Leeves) come nuovo capo del Chastain, affidandole il compito di orchestrare la transizione da istituto privato a pubblico.

Spazio anche per lieti eventi: dopo essersi sposati all’inizio della quarta stagione, Nic (Emily VanCamp) e Conrad (Matt Czuchry) danno il benvenuto alla loro prima figlia nel finale della quarta stagione.

Cast di The Resident 5

continua a leggere dopo la pubblicità

Nella quinta stagione della serie tratta dal romanzo di Marty Makary intitolato “Unaccountable” ritroviamo Matt Czuchry e Emily VanCamp nei ruoli dei protagonisti Conrad Hawkins e Nicolette Nevin. A fianco a loro ancora Bruce Greenwood (Randolph Bell), Manish Dayal (Devon Pravesh), Malcolm-Jamal Warner (AJ), Jane Leeves (Kit Voss), Jessica Lucas (Billie Sutton) e Glenn Morshower (Marshall Winthrop).

Morris Chestnut non sarà più una presenza fissa nel cast della serie, ma il dottor Barrett Cain non uscirà di scena. L’attore si dedicherà full time al ruolo da protagonista nella serie Our Kind of People, in partenza nella prossima stagione su Fox.

Diremo invece addio a Shaunette Renée Wilson, la cui Mina Okafor ha fatto ritorno in Nigeria verso la fine della quarta stagione. Promossa a membro del cast fisso l’attrice Anuja Joshi nel ruolo di Leela Devi.

Episodi di The Resident 5

La quinta stagione sarà composta da 23 episodi. La produzione è affidata a 20th Television, parte di Disney TV Studios. Sono produttori esecutivi Todd Harthan, Andrew Chapman, Peter Elkoff, Amy Holden Jones, Rob Corn, Antoine Fuqua, Oly Obst e Marc Halsey.

The Resident 5 in streaming

continua a leggere dopo la pubblicità

In streaming, The Resident 5 sarà disponibile su Star, il brand di intrattenimento generale all’interno di Disney+. La piattaforma ospita le prime tre stagioni, con la quarta in arrivo nel corso dell’estate a seguito della sua messa in onda sul canale di Sky Fox.