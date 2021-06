that-dirty-black-bag-(quella-sporca-sacca-nera):-in-corso-le-riprese

That Dirty Black Bag serie tv quando esce? In corso le riprese

Giovedì 10 giugno 2021 Palomar (gruppo Mediawan INTL Group) e BRON Studios annunciano l’inizio delle riprese di That Dirty Black Bag (Quella sporca sacca nera). That Dirty Black Bag serie tv uscita a breve? È presto per saperlo. Intanto è in corso la fase di shooting di una serie che omaggia la tradizione del classico Spaghetti Western. Questo titolo da un lato cattura l’ironia e dall’altro rivoluziona il genere rendendolo accattivante anche per i più giovani.

David Davoli, Presidente della TV per BRON Studios, è consapevole di questo sforzo e è orgoglioso di “questa serie che coraggiosamente, spingendosi al limite di toni quasi danteschi, si rifà ai classici della tradizione Spaghetti Western, un genere emerso a metà degli anni ’60 con Sergio Leone. Genere che riteniamo ancora piuttosto attuale, soprattutto nel mondo a volte spietato e brutale di oggi, in cui tutti cerchiamo di trovare un senso”.

Dove è girata That Dirty Black Bag e quante puntate ha

That Dirty Black Bag, foto del ciak dal backstage della serie. Credits: Stefano Montesi

That Dirty Black Bag dove è girata? Le riprese hanno luogo in Italia, Spagna e Marocco e è girata in inglese.

La serie è co-prodotta da Palomar e BRON. In particolare David Davoli, Aaron L. Gilbert, Steven Thibault e Samantha Thomas per BRON insieme a Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Patrizia Massa per Palomar, responsabile anche della produzione esecutiva.

Di That Dirty Black Bag quante puntate ci sono? Ha otto puntate per questo ciclo di episodi, ma sono previste anche le due stagioni successive. That Dirty Black Bag 2 e 3 ci saranno, quindi, salvo cambiamenti in corso d’opera.

That Dirty Black Bag cast, attori ne Quella sporca sacca nera

Chi c’è nel cast di That Dirty Black Bag? Non conosciamo ancora i ruoli, ma sono annunciati

Douglas Booth (PPZ – Pride + Prejudice + Zombies)

(PPZ – Pride + Prejudice + Zombies) Dominic Cooper (Preacher, Mamma Mia!)

(Preacher, Mamma Mia!) Guido Caprino (Il Miracolo)

(Il Miracolo) Niv Sultan (Teheran)

(Teheran) Travis Fimmel (Vikings)

(Vikings) Christian Cooke (Scrivimi ancora)

(Scrivimi ancora) Paterson Joseph (The Leftovers)

(The Leftovers) Zoe Boyle (Downton Abbey)

(Downton Abbey) Aidan Gillen (Il Trono di Spade, Quelli che mi vogliono morto)

(Il Trono di Spade, Quelli che mi vogliono morto) Rose Williams (The Race)

(The Race) Anna Chancellor (Quattro matrimoni e un funerale)

Come nasce That Dirty Black Bag? La serie scaturisce dalla creatività di Mauro Aragoni che la scrive insieme Silvia Ebreul, Marcello Izzo e Fabio Paladini.

La regia è affidata a Brian O’Malley e Mauro Aragoni. PJ Dillon, invece, firma la fotografia.

Di cosa parla That Dirty Black Bag? Trama di Quella sporca sacca nera

That Dirty Black Bag, foto del backstage della serie. Credits: Stefano Montesi

That Dirty Black Bag è una serie TV Spaghetti Western. È cruda, romantica e epica allo stesso tempo. Al centro del racconto c’è il lato più oscuro del Far West. In particolar modo la storia ruota intorno agli otto giorni cruciali di uno scontro: quello tra Arthur McCoy e Red Bill. Il primo è uno sceriffo che non si può corrompere e dal passato difficile. Il secondo è un cacciatore di teste solitario. È tristemente famoso per una sua abitudine macabra. Dopo aver decapitato le sue vittime, ne infila la testa in una “sporca sacca nera”. Perché fa così? Perché – stando a sentire lui – “le teste pesano meno dei corpi”.

continua a leggere dopo la pubblicità

In generale, quindi, di cosa parla That Dirty Black Bag? Di banditi, vendette sanguinose, cacciatori di taglie e di anime solitarie. Non mancano i valori quali l’amore, la fede e la vendetta. Ogni battaglia è imprevedibile, ma c’è una certezza. In questo Far West non ci sono eroi e nessuno è invincibile. Persino i predatori diventano prede.