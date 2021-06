Royal Family, parla l’amica di Meghan: “Lilibet chiamata così in mio onore”

Spread the love

Un’amica di Meghan sostiene che la primogenita di Harry si chiamerebbe Lilibet non in onore della Regina d’Inghilterra Elisabetta II, ma per lei. Ecco la storia e perchè Harry e Meghan sarebbero sul piede di guerra con la stampa inglese.

I Duchi di Sussex: Harry Windsor e Meghan Markle (foto © Rai).

Harry e Meghan sarebbero infuriati con la BBC, rea di aver riferito che la Regina Elisabetta non avrebbe avuto il tempo di approvare il nome della loro figlia, Lilibet, perchè avvisata troppo tardi. Secondo il portale inglese Variety, Harry e Meghan avrebbero già fatto spedire una lettera dal loro legale all’indirizzo della radiotelevisione pubblica inglese.

Il rapporto fra Harry e la stampa inglese è dunque tornato ad essere tesissimo, se mai si fosse allentato. Proprio in questi giorni è stata confermata la notizia che il giornalista della BBC Martin Bashir avrebbe confermato di aver manipolato Diana. Da quella famosa intervistà uscì la frase che il matrimonio fra la principessa e Carlo era “troppo affollato“.

I Duchi di Sussex: Harry Windsor e Meghan Markle, marzo 2020 (foto di Gareth Cattermole/Getty Images)).

Lizzie Cundy ha lamentato più volte di esser stata messa da parte dall’amica Meghan Markle non appena iniziò a fare vita di corte e a pianificare il suo matrimonio. Secondo la sua bizzarra ricostruzione, riportata dal Daily Mail, la secondogenita Lilibet non sarebbe stata così per rendere omaggio alla Regina Elisabetta.

Lizzie sostiene che, invece, Lilibet sarebbe stato un modo per Meghan di onorare la vecchia amicizia con lei. Secondo un gioco di parole inglesi, infatti, Lili-bet significherebbe “Lili scommette“, in ricordo di quando lei cercava in ogni modo di riallacciare i ponti con Meghan, che invece la evitava.