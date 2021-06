Il pulled pork è un piatto statunitense famosissimo e originario della Carolina del Nord, consiste nella cottura di una spalla di un giovane maiale in un barbecue chiuso, per molte ore fino a che la carne non si intenerisce molto da essere sfilacciata. Normalmente si serve nei panini, accompagnata da un’insalata di cavolo cappuccio e maionese, chiamata colesaw.

In questa ricetta, il barbecue è sostituito dallo strumento per la cottura a bassa temperatura, il che permette di cuocere il maiale in casa, a temperatura costante, per addirittura 18 ore, ottenendo un effetto molto simile a quello che ottengono i pit masters americani. In più questa ricetta usa il gusto aromatico dell’arancia per conferire un sapore in più al maiale, e, una volta nel panino, si sposa a perfezione con il Camembert, per una versione europeizzata del piatto.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di cottura: 18 ore

Tempo totale: 18 ore e 40 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per il pulled pork:

1 kg Spalla di maiale

1/2 cucchiaio Cumino macinato

1/2 cucchiaio Aglio in polvere

1/2 cucchiaio Pepe Nero macinato

2 cucchiai Paprika dolce

1 cucchiaio Sale

1 cucchiaio Zucchero Di Canna

2 cucchiai Senape

Per i panini:

250 g Camembert

1 Arancia

8 Panini da hamburger

Marmellata di arance amare

Insalata lollo

Preparazione:

Per preparare la ricetta del pulled pork, per prima cosa spennellate sul pezzo intero di maiale la senape con il succo di una arancia, quindi mescolate le spezie e mettetele sopra la carne, schiacciando con le mani per farle aderire bene.

Fate questo per tutti i lati.

Ora infornate per 15 minuti a 180 gradi in modo da far asciugare la carne.

Fatto ciò trasferitela su una gratella e fatela raffreddare.

Quindi mettetela sotto vuoto.

Quando il sottovuoto sarà completo, agganciate il termometro per la cottura a bassa temperatura in una pentola capiente, riempite la pentola d’acqua fino al livello indicato, impostate la temperatura di cottura a 75° per 18 ore, al raggiungimento della temperatura il dispositivo suonerà e potrete quindi immergete il sacchetto sottovuoto e continuate la cottura.

Trascorso il tempo necessario, aprite il sacchetto, sfilacciate la carne aiutandovi con due forchette.

Ora componete il vostro panino, passandolo sulla piastra per tostarlo.

Aggiungete il formaggio spalmato, l’insalata e la marmellata di arance.