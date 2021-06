I pomodori ripieni con amaranto e salsa tahina sono una variante dei pomodori ripieni di riso, tipici della cucina romana. Come quelli, si servono freddi, e come quelli hanno alla base un cereale inserito all’interno dei pomodori per creare un piatto unico. Le similitudini però si fermano qui, se la ricetta romana prevede lunghe cotture, qui i pomodori rimangono crudi, e il ripieno, con l’aggiunta di salsa tahina, è più cremoso che croccante, con un gusto originale, e una consistenza simile a quella di un gelato, una volta raffreddata in frigo.

Si tratta di una ricetta molto versatile, perché, oltre alla tahina e al formaggio, si può condire l’amaranto praticamente con qualsiasi cosa vi piaccia: noci, nocciole, mandorle, verdure a dadini, capperi, pezzetti di olive e così via…

L’amaranto è uno pseudocereale (come la quinoa) e viene dal Centro e dal Sud America, dove ancora oggi rappresenta una buona parte dell’alimentazione delle popolazioni indigene. A differenza dei cereali, contiene molte proteine, tra cui la lisina, di cui i cereali spesso sono privi. Ha inoltre un elevato contenuto di calcio, di fosforo, di magnesio e di ferro che lo rendono un cibo davvero salutare: non a caso gli Aztechi solevano chiamarlo “il grano degli dei”.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

8 Pomodori medi

100 g Amaranto

500 ml Acqua

2 cucchiai Salsa Tahina

2 Zucchine piccole

q.b. Basilico

1 Scamorza

q.b. Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei pomodori ripieni con amaranto e salsa tahina, portate l’acqua ad ebollizione e versate l’amaranto, fate cuocere a fuoco basso per 15 minuti, quindi scolate con un colino a maglia fine e tenete da parte.

Tagliate una brunoise di zucchine e saltate in padella con un filo di olio per qualche minuto.

Quando l’amaranto si sarà raffreddato aggiungete la salsa tahina, le zucchine, il sale, la scamorza tagliata a dadini ed il basilico tagliato sottile.

Svuotate i pomodori eliminando i semi e riempiteli con il composto di amaranto.

Lasciate riposare in frigorifero almeno 1 ora, e serviteli freddi.