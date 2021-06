Pippo Baudo a Bonolis “Alla volgarità ricorre chi non è bravo” e Bonolis risponde a Pippo Baudo

Spread the love











Qualche giorno fa Pippo Baudo aveva rilasciato una lunga intervista a Il Giorno in occasione della quale aveva attaccato duramente sia Carlo Conti che Paolo Bonolis accusando entrambi di non proporre al pubblico italiano nulla di nuovo e a Paolo Bonolis, in particolare, di essere molto volgare.

Pippo Baudo aveva detto così a proposito di un suo ritorno in tv: “Ci mancherebbe che mi rimettessi in gioco. Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte”.

E poi, nello specifico contro Carlo Conti: “Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? E’ tremendo“; mentre contro Paolo Bonolis: “E’ bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità. Alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

Paolo Bonolis replica a Pippo Baudo

Paolo Bonolis hareplicato al durissimo attacco che gli ha sferrato Pippo Baudo e, ospite da Tommaso Zorzi a Punto Z che va

in onda su Mediasetplay, Paolo Bonolis ha risposto così: “Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”.

Paolo Bonolis dice cosa pensa della moglie opinionista a Il grande fratello vip

E’ ormai ufficiale che Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis sarà opinionista nella prossima edizione de Il grande fratello vip e anche a questo proposito Tommaso Zorzi ha chiesto a Paolo Bonolis cosa ne pensasse.

Paolo Bonolis, che ha sempre dichiarato di non amare molto questo genere di programma, ha risposto così: “Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”.

Ma qualche giorno fa, era trapelata dai social aria di crisi perchè Sonia Bruganelli aveva scritto così sulla sua pagina ufficiale: «Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me», e poi l’hashtag #dedicato.

Quando un follower ha qualificato Bonolis “ex marito” e un altro ha chiesto: «Ex marito… Perché? Non sta più con Bonolis?», lei ha detto: «Non rispondo a queste domande» e un altro follower ancora ha commentato così: «Sonia, lei mi ha già risposto. Mi dispiace».

Poi Sonia Bruganelli ha scritto: «Quando ti accorgi della recita, certi sipari devi chiuderli tu».

