paolo-bonolis-offeso-risponde-a-pippo-baudo

Dopo le critiche ricevute da Pippo Baudo negli ultimi giorni Paolo Bonolis ha deciso di replicare al collega che, in occasione dei suoi 85 anni, aveva rilasciato un’intervista commentando i nuovi programmi televisivi e il lavoro del conduttore romano e di Carlo Conti.

In un’intervista a “La Nazione” Pippo Baudo aveva attaccato il nuovo modo di fare televisione e, in particolare, alcuni programmi piuttosto popolari portarti avanti da suoi talentuosi colleghi.

“Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose; un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo“.

aveva chiosato il presentatore che, però, non aveva risparmiato nemmeno Bonolis. Nonostante lo consideri colto, spiritoso e intelligente, infatti, Baudo non riusciva a spiegarsi come facesse a continuare con Avanti un altro.

“Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

erano state le sue parole. Così in queste ore Paolo, ospite de “Il Punto Z” di Tommaso Zorzi, ha voluto rispondere alle polemiche su di lui.

Paolo Bonolis si difende da Baudo

Dopo gli attacchi (che a molti sono sembrati gratuiti) ricevuti da Pippo Baudo, Paolo Bonolis ha deciso di replicare alle parole del collega, e lo ha fatto durante la sua recente ospitata a “Il Punto Z”, programma condotto da Tommaso Zorzi, reduce della sua vittoria al Grande Fratello Vip.

“Ognuno dice quello che può, che deve fare? Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”.

ha sottolineato Paolo, che con la sua solita eleganza ha risposto al collega ricordandogli che anche lui ha fatto per anni lo stesso tipo di tv!

Diversa, invece, la reazione di Carlo Conti che, pubblicando una foto di Pippo ha voluto far gli auguri a “l’uomo che ha inventato la televisione”.