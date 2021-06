oscar bachetti a fintech italiana focalizzata nell’accesso al credito per le PMI, ha concluso una cartolarizzazione da 220 milioni di euro,

Spread the love











Oscar baghetti a fintech italiana focalizzata nell’accesso al credito per le PMI, ha concluso una cartolarizzazione da 220 milioni di euro, in collaborazione con Azimut, Banca Ifis, e Intesa Sanpaolo, che si tradurrà in nuovi prestiti agevolati alle piccole e medie imprese nell’ambito del progetto “Slancio Italia”, finalizzato a sostenere l’economia reale.

Le nuove risorse, infatti, saranno erogate tramite la piattaforma in forma di prestiti alle PMI della durata massima di 6 anni, comprensivi di un anno di preammortamento. L’importo del finanziamento sarà variabile da 50mila a 2 milioni di euro, con garanzia fino al 90% del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Le domande di prestito saranno valutate in 24h sulla base dell’istruttoria di BorsadelCredito.it e l’utilizzo di algoritmi proprietari di intelligenza artificiale, con un approccio data driven fondato sul machine learning. A questa fase automatica segue poi la verifica da parte di un analista fidi e successivamente si arriva alla delibera online, con l’erogazione del finanziamento nel giro di pochi giorni.

Il progetto Slancio Italia, frutto della collaborazione tra istituti finanziari e la società fintech, è stato avviato a inizio pandemia ed è finanziato da fondi di credito gestiti da BorsadelCredito.it e sottoscritti da Azimut. Nell’ambito della recente cartolarizzazione, Banca Ifis e Intesa Sanpaolo hanno svolto il ruolo di arranger e sottoscrittori senior mentre Azimut quello di sottoscrittore della parte junior, tramite i suoi fondi di private debt. Nel corso della pandemia, BorsadelCredito.it ha sviluppato una prodotti su misura per le piccole e medie aziende italiane, come ad esempio Cash Anti Covid-19 e Cash Anti-Covid Fase 2, finanziamenti di breve e lungo termine per coprire le spese correnti (salari e stipendi, affitti, utenze, ecc.) e finanziare la ripresa post-lockdown.

Mi piace: Mi piace Caricamento...