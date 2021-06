lupin,-dall’11-giugno-la-seconda-parte

Lupin 2 ci sarà

Lupin 2: la serie francese originale continua su Netflix.

Ha esordito venerdì 8 gennaio su Netflix Lupin, la serie prodotta e recitata da Omar Sy (Quasi Amici). Ideata da George Kay in collaborazione con François Uzan, la serie si ispira liberamente al personaggio di Arsenio Lupin nato dalla fantasia dell’autore Maurice Leblanc.

Più che una rivisitazione contemporanea o un remake, Lupin mantiene intatto lo spirito del romanzo per raccontare la storia di una famiglia che è stata toccata dal libro di Leblanc in maniera particolare.

Chi ha concluso la visione dei primi cinque episodi si starà chiedendo: Lupin 2 ci sarà? Di sicuro avremo una seconda parte, in arrivo l’11 giugno su Netflix.

I cinque episodi al debutto venerdì 8 gennaio costituiscono la prima parte, intitolata “Dans l’ombre d’Arsène”.

Il fatto che Netflix abbia specificato che si tratti della prima parte, nomenclatura adottata anche per altre serie come Le terrificanti avventure di Sabrina, anziché della prima stagione, lascia a intendere l’intenzione di suddividere le più tradizionali stagioni in porzioni di episodi più piccole.

L’esistenza di una seconda parte di Lupin, insomma, è confermata dal fatto che quella al debutto venerdì 8 gennaio è soltanto la prima parte.

Stando ai ben informati, la prima stagione (non parte) di Lupin è composta da dieci episodi: la seconda parte, di conseguenza, conterà lo stesso numero di episodi della prima, ovvero cinque.

Quando esce Lupin 2? Netflix ha confermato l’uscita dei restanti cinque episodi che compongono la seconda parte l’11 giugno 2021!

Il progetto realizzato da Gaumont Télévision per Netflix fu annunciato nel luglio 2018 attraverso uno scambio di tweet tra l’account ufficiale di Omar Sy, attore protagonista e produttore della serie, e quello di Netflix France.

I cinque episodi della seconda parte diretti da Ludovic Bernard (The Climb) per gli episodi 6 e 7 e Hugo Gélin (Love at second sight) per gli episodi 8, 9 e 10.

Lupin 2: il trailer

A un mese dal debutto della parte 2 su Netflix, viene rilasciato il trailer. Eccolo

Il ladro gentiluomo più ricercato di Francia sta per tornare 🎩 pic.twitter.com/sLbZHqJ7mk — Netflix Italia (@NetflixIT) May 11, 2021

Anticipazioni Lupin 2: cosa aspettarci

La seconda parte di Lupin continuerà a seguire le vicende di Assane Diop (Sy), la cui vita è stata sconvolta quando suo padre è morto dopo essere stato accusato di un crimine che non aveva commesso.

Venticinque anni dopo, Assane userà il libro “Arsène Lupin, ladro gentiluomo” come ispirazione per vendicare suo padre.

Una miscela tra Il Conte di Montecristo, Prison Break e La casa di carta, Lupin offre uno sguardo inedito alla mitologia del ladro gentiluomo che si avvale del carisma di Omar Sy.

Adesso si fa sul serio. Il desiderio di vendetta che Assane nutre nei confronti di Hubert Pellegrini ha consumato la sua famiglia. Ora si trova con le spalle al muro e deve escogitare un nuovo piano, anche se significa mettersi in pericolo.

Cast Lupin 2: attori e personaggi

Nel cast, oltre ad Omar Sy, figurano Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella, Fargass Assandé, Vincent Londez, Saïd Benchnafa e Soufiane Guerrab.

Lupin 2 in streaming: dove vederla

In streaming, Lupin 2 parte sarà disponibile in esclusiva su Netflix, la piattaforma di video on demand che ha commissionato la serie.