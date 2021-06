la-cornovaglia:-spiagge-e-hotel-da-vip-in-una-regione-povera:-un-teatro-simbolico-per-le-contraddizioni-che-il-g7-deve-affrontare

LONDRA. La chiamano “Cornish Riviera”, nomignolo che allude alle destinazioni continentali posh, per evocare l’equivalente britannico della Costa Azzurra: l’angolo più bello, pittoresco ed esclusivo del Regno Unito. Boris Johnson non ha scelto a caso la Cornovaglia come sede del summit del G7 di questo fine settimana: baie orlate da un’acqua blu cobalto, spiagge di candida sabbia, scogliere a picco sul mare, inframezzate da villaggi di pescatori le cui deliziose casette di pietra bianca con il tempo sono diventate Airbnb per le vacanze d’élite, hotel di lusso, ristoranti gourmet.