Gessica Notaro a Storie racconta dell’esperienza in tribunale per il processo all’ex Edson Tavares che l’ha brutalmente sfregiata con l’acido. Ecco che cosa ha detto. 15 anni e 5 mesi. Questa la condanna per Edson Tavares, che nel 2017 ha aggredito e sfigurato con l’acido l’allora compagna Gessica Notaro, 31enne di Rimini. Ma per Gessica […]

L’articolo Gessica Notaro: “Ho dovuto sopportare i sorrisini e le battute del legale del mio ex in tribunale” proviene da Leggilo.org.

