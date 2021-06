Gabriele Salvatores a FqMagazine: “Nel mio prossimo film su Casanova metterò qualcosa di mio”

Rifare Turné? Difficile, ma il mio prossimo Casanova racconterà qualcosa dell’autobiografia della mia anima”. Gabriele Salvatores ospite di #SpinOff con Ilaria Mauri e Davide Turrini per presentare il suo nuovo film Comedians (in uscita nelle sale italiane il 10 giugno) ha raccontato del possibile remake o reboot di uno dei suoi classici meno conosciuti, ma di uno splendore abbagliante. “È un film tra i miei che mi piace molto. A Nanni Moretti piacque, ed è forse l’unico mio film che gli è piaciuto (ride ndr)”. “Difficile riprenderlo, anche se il mio nuovo film parlerà d’amore come in Turné. Nel ritorno di Casanova metterò qualcosa di mio, non della mia biografia ma qualcosa della mia autobiografia dell’anima sì. Sarà la storia di un regista di 60 anni che deve fare un film su Casanova anch’esso sessantenne. Toni Servillo interpreterà il regista, mentre Fabrizio Bentivoglio che era in Turné interpreterà Casanova. Insomma a Servillo qualcosa di mio gli rimarrà appiccicato”. Rivedi la diretta di #SpinOff con il premio Oscar Gabriele Salvatores qui.