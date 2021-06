“fermati-per-riflettere”:-l’invito-alla-meditazione-del-nuovo-watchos-8-di-apple

Nel video in questa pagina, estratto dal keynote che ha aperto la WWDC21 di Apple, un nuova funzione dell’Apple Watch che gli utenti potranno usare quando verrà rilasciato il nuovo sistema operativo watchOS8, dedicata all’importanza dei momenti di riflessione nella vita frenetica di tutti i giorni. La nuova app Mindfulness, prevede una funzione chiamata “Reflect” che può durare anche solo un minuto e che mostra sul display messaggi come: “Ricorda un momento in cui hai avvertito un senso di calma e prova a traspotarlo qui, ora”. Non solo. WatchOS 8 aiuta l’utente a raggiungere i suoi obiettivi di riposo creando una routine della buonanotte e monitorando dati come le ore di sonno, il battito cardiaco e il livello di ossigeno nel sangue. Il nuovo sistema operativo dell’Apple Watch offre ancora più informazioni sul benessere generale monitorando anche la frequenza respiratoria, ovvero il numero di respiri al minuto. Per fare questo Apple Watch usa l’accelerometro integrato con cui misura la frequenza respiratoria durante il sonno, e questa informazione può essere visualizzata insieme ai trend nell’app Salute su iPhone.