ENZO COSTA E PORNOCLOWN: IL 28 MAGGIO ESCE IL NUOVO SINGOLO “IL GREGGE”

Enzo Costa è attualmente in uscita con il nuovo singolo “ Il Gregge “, scritto e interpretato in collaborazione con il noto rapper napoletano “Pornoclown” ed è in studio per completare le registrazioni del quarto album.

Enzo Costa in collaborazione con il rapper Pornoclown descrive la sofferenza e l esasperazione dei nostri giorni; dovuta alla situazione pandemica.Si affronta il tema con leggerezza ed ironia ma offrendo spunti di riflessione. Attraverso il coinvolgente arrangiamento del produttore artistico Mimmo Cappuccio, si raccontano le vicissitudini riscontrate dalla gente comune, con una rappresentazione grottesca per esorcizzare le paure della condizione attuale. E’ un messaggio di speranza con l’auspicio di raggiungere in breve tempo l’immunità di gregge.

Biografia

Enzo Costa dopo una lunga esperienza di pianobar, nel 1999 inizia a studiare canto privatamente e dal 2007 frequenta l’Accademia Scarlatti di Roma dove si diploma in canto moderno. Partecipa a molti concorsi nazionali, tra cui Castrocaro, Sanremo-lab (ora Area Sanremo), Girofestival Rai e tanti altri.

Fa parte dell’associazione di musica e teatro, “Frequenze positive”, organizzatrice di Musical. Nel 2005 inizia la collaborazione con il noto arrangiatore Toto Torquati e con il produttore artistico Roberto Smeraldi, con i quali raggiunge la maturità artistica. Nel 2008 è finalista al Festival Show, tour estivo organizzato da Radio Birikina e Radio BellaMonella, con la partecipazione di vari big della canzone italiana ed internazionale tra cui: Anna Tatangelo, Nomadi, Giò di Tonno, Lola Ponce, Silvia Mezzanotte, Angelo Branduardi e tanti altri. Interpreta il personaggio de “il Conte Capuleti” nel musical “Dal dramma alla storia” messo in scena con l’associazione Frequenze positive; insegna canto moderno in alcune accademie a Roma e a Caserta. Nel 2009 è nel tour estivo con Wilma Goich e Ivan Cattaneo in qualità di cantante supporto band e di vocalist.

Nel 2010, dopo avere conseguito il diploma di canto moderno presso l’accademia Scarlatti di Roma, inizia la collaborazione con Mimmo Cappuccio, noto produttore e arrangiatore casertano, con il quale, in collaborazione con la Draka Production, realizza il suo album di esordio Made In Cina, distribuito nei migliori digital-store. Ad Ottobre 2013 esce il suo secondo lavoro, Pesce D’Aprile, realizzato in collaborazione con i suoi produttori artistici: Mimmo Cappuccio e Roberto Smeraldi , pubblicato e distribuito da Riserva Sonora che cura il booking, mentre la promozione radio e Tv è affidata alla Lab Promotion di Milano. A Natale 2014 uno dei brani che saranno contenuti nel nuovo cd è stato inserito nella compilation Hit Mania 2015, uscito in 30.000 copie in tutta Italia. A Novembre 2015 Enzo , partecipa al film “La Ragazza Dei Miei Sogni” prodotto da Draka, per il grande schermo. Nel cast Nicolas Vaporidis, Primo Reggiani, Remo Girone. Nell’Aprile 2016, il nuovo progetto “Coccinelle”, un album di 10 brani realizzato in collaborazione Mimmo Cappuccio è in promozione con Riserva Sonora, e distribuito sui migliori store digitali. I due singoli lanciati in promozione riscuotono molto successo nei passaggi radio e i relativi videoclip vantano di molte visualizzazioni.

Pornoclown, al secolo Rosario Spampinato, voce e songwriter napoletano. A soli 13 anni comincia a scrivere canzoni e il suo primo amore è il reggae. Negli anni collabora con varie crew e, in breve tempo, passione e determinazione lo portano a suonare in tutta l’Italia e a salire sul palco insieme ad artisti del calibro dei Modena City Ramblers, 99 Posse, Enzo Avitabile, Lampa Dread, Dj Vito War, Junior Kelly, Lucariello, Tony Cercola. Nel frattempo si laurea in Storia. Ma improvvisamente un fulmine a ciel sereno. Il suo percorso artistico viene bruscamente interrotto dall’arrivo del cancro, contro il quale combatte per alcuni anni che appaiono interminabili ma alla fine riesce a vincere la durissima battaglia. Lentamente riprende la sua vita artistica con l’energia di chi è riuscito a superare il tunnel più buio che potesse incontrare sulla sua strada. Oggi è pronto per il suo primo singolo, col quale si lascia definitivamente alle spalle il periodo più buio della sua vita e che anticipa l’uscita del suo primo Ep, dove la sua voce, pur non dimenticando le origini, gioca con metriche e melodie di più ampio respiro.

