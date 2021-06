come-fanno-bezos-e-musk-a-non-pagare-le-tasse:-un’inchiesta

Nel 2007 e nel 2011, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, attualmente l’uomo più ricco del mondo, non ha pagato un solo penny di tasse. La stessa cosa è riuscita, nel 2018, al fondatore di Tesla, Elon Musk, al secondo posto nella graduatoria degli uomini più ricchi del mondo. Un privilegio condiviso per anni da altri multimiliardari, come Michael Bloomberg e George Soros.

A scoprire, analizzare e spiegare come gli uomini più ricchi d’America siano riusciti a pagare, legalmente, tasse “ridicole” e in alcuni casi ad evitarle del tutto, è una inchiesta di ProPublica, testata già vincitrice di Pulitzer, il riconoscimento giornalistico più prestigioso d’America, grazie a un file proveniente dall’Internal Revenue Service (IRS) del governo americano. Il file segreto permette per la prima volta di spulciare 15 anni della vita finanziaria dei giganti multimiliardari americani, inclusi Warren Buffet, Bill Gates, Rupert Murdoch e Mark Zuckerberg.

Complessivamente “ The Secret IRS Files “ costituiscono un duro colpo al mito del sistema fiscale americano, secondo il quale ognuno paga per quello che guadagna e i più ricchi, ovviamente, pagherebbero di più. Dati alla mano, non è così. I documenti dell’IRS, analizzati dai giornalisti di ProPublica, Jesse Eisinger, Jeff Ernsthausen e Paul Kiel, dimostrano il contrario: i più ricchi riescono – in maniera perfettamente legale – a pagare tasse in una percentuale infinitesimamente piccola rispetto alle centinai di milioni, quando non miliardi, delle loro fortune personali che crescono ogni anno di più. E comunque, tasse molto inferiori alle percentuali che ogni americano si vede sottrarre ogni mese dalla busta paga.

Mentre una famiglia media che guadagna circa 70 mila dollari l’anno ha una tassazione federale del 14%, che sale fino al 37% per chi guadagna oltre i 600 mila dollari, i “Secret Files” dell’IRS mostrano che gli ultraricchi riescono ad eludere questo sistema. Come? Le loro ricchezze derivano soprattutto dai loro asset, come azioni e proprietà, guadagni che per la legge americana non sono tassabili finché non vengono ceduti. Inoltre, molti dei miliardari della lista riescono a compensare ogni penny guadagnato con “perdite collaterali”, investimenti e varie detrazioni, come spese per interessi sui debiti e altre “spese generiche”. Poi ci sono altri “trucchetti” che emergono dal rapporto, come ad esempio il fatto che gente come il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, possa scegliere di farsi pagare solo un dollaro di salario, potendo contare su altre forme di guadagni.

I giornalisti di ProPublica hanno comparato le tasse pagate ogni anno dai 25 uomini più ricchi d’America con la crescita della loro ricchezza stimata da Forbes nello stesso periodo. I risultati sono impressionanti: fra il 2014 e il 2018, la ricchezza di questi personaggi è cresciuta collettivamente di 401 miliardi di dollari. Bene, nello stesso periodo hanno pagato 13.6 miliardi di tasse federali, tutti insieme. Un misero 3,4% di quanto hanno accumulato, che fa rabbrividire la classe media americana che si dibatte fra un 14% e l’aliquota massima del 37% prevista per i più benestanti. Difficile spiegare e capire come le persone più ricche del mondo possano cavarsela con tassazioni così basse a chi vede prelevare ogni mese parte dei propri guadagni di lavoro direttamente dalle proprie buste paga.

Secondo Forbes, ad esempio, Warren Buffet, tra il 2014 e il 2018 ha visto lievitare la sua ricchezza di 24.3 miliardi di dollari, ma i files rivelati da ProPublica mostrano che in quegli stessi anni ha pagato tasse per 23.7 milioni di dollari: lo 0,1%, meno di 10 centesimi per ogni 100 dollari che ha potuto aggiungere alla sua ricchezza.

Tra il 2006 e il 2018, secondo Forbes, Jeff Bezos ha incrementato la sua ricchezza di 127 miliardi di dollari, ma ha dichiarato un reddito totale di 6.5 miliardi pagando 1.4 miliardi di tasse, che è un numero alto in assoluto, ma rappresenta solo l’1.1% della reale crescita della sua fortuna.

Ineguaglianza e ridistribuzione della ricchezza sono alcuni dei punti chiave della nostra era, che vede i ricchi diventare sempre più ricchi e le classi medie scivolare sempre più verso la povertà. L’inchiesta di ProPublica, e sono già annunciate nuove puntate, è destinata a fare scalpore, soprattutto in un momento in cui il presidente Joe Biden e il Congresso Usa stanno discutendo un ambizioso aumento delle tasse per il popolo americano, portando la rata più alta al 39.6% rispetto all’attuale 37%. Anche perché, se le cose resteranno così, per i super ricchi cambierà poco o niente.

Nella approfondita e dettagliata inchiesta i giornalisti di ProPublica non rivelano come sono riusciti ad ottenere i dati dell’IRS – sul caso le autorità americane hanno aperto un’inchiesta – ma spiegano come abbiano impiegato mesi a processare e analizzare il materiale per trasformarlo in un database utilizzabile e a verificare le informazioni così ottenute. Ora lo scenario che emerge getta molte ombre sull’iniquità del sistema fiscale made in Usa.