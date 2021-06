cisgiordania,-scontro-con-forze-israeliane:-uccisi-tre-palestinesi

RAMALLAH – Due membri dell’intelligence militare dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) sono stati uccisi la scorsa notte in uno scontro a fuoco con le forze israeliane nel Nord della Cisgiordania. Nello scontro a fuoco è rimasto ucciso anche un terzo palestinese, presunto membro del gruppo terroristico della Jihad islamica, in quella che fonte israeliane hanno descritto alla Reuters come possibile errata identificazione durante un’operazione contro uomini armati ricercati.

L’Autorità nazionale palestinese (ANP) è responsabile della sicurezza in Cisgiordania e si coordina con Israele sulla questione, nonostante lo stallo dei rapporti diplomatici fra le due parti. E’ raro che i rappresentanti dell’Anp si scontrino con le controparti israeliane: di solito si tengono a distanza dai raid israeliani in Cisgiordania.

I funzionari israeliani non hanno rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto.

Il terzo palestinese ucciso sarebbe un ricercato da Israele. Fonti israeliane hanno detto alla Reuters che le forze speciali, alcune sotto copertura, sono entrate a Jenin per arrestare uomini armati sospettati di aver attaccato truppe israeliane. Le parti hanno avuto uno scontro a fuoco, provocando l’uccisione del ricercato e il ferimento di un altro uomo, che è stato arrestato. Gli agenti di sicurezza palestinesi, allertati dagli spari, hanno sparato agli israeliani senza capire cosa stesse accadendo, ha detto la fonte.

“Le nostre forze hanno risposto al fuoco, apparentemente pensando che la sparatoria degli uomini della sicurezza palestinese fosse parte dello scontro con i terroristi ricercati”, ha detto la fonte israeliana alla Reuters