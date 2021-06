calciomercato-inter,-hakimi-ai-saluti:-due-le-contropartite-di-lusso

Calciomercato Inter, il futuro di Hakimi è sempre più lontano da Milano. Ecco dove potrebbe andare e per quali contropartite: l’affare si infittisce

Calciomercato Inter, Hakimi sempre più lontano da Milano (Foto: Getty)

L’Inter di Simone Inzaghi lavora alla prossima stagione. La sessione di calciomercato sarà all’insegna del risparmio e del taglio dei costi, con possibili cessioni di lusso e un monte ingaggi che deve calare almeno del 15%. Dopo l’addio di Antonio Conte, società e tifosi sono pronti a dire addio ad un altro pezzo da novanta.

Il nome del sacrificato ancora non è stato scelto, ma i “papabili” rimangono Achraf Hakimi e Lautaro Martinez. Se per l’attaccante argentino ancora non sono arrivate offerte ufficiali, discorso diverso va fatto per l’esterno marocchino. Su di lui sono finiti gli occhi di diversi top club europei, ma l’Inter non scende dalla richiesta iniziale di 80 milioni di euro. Ecco dove potrebbe finire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo spiazza tutti: scelta definitiva?

Calciomercato Inter, due contropartite per arrivare ad Hakimi

Potrebbero essere Emerson Palmieri e Christensen le due contropartite(@Getty Images)

Nei prossimi giorni sono previsti altri colloqui per arrivare ad un accordo col PSG, ma anche il Chelsea è piombato su Achraf Hakimi. Il suo futuro è sempre più lontano dall’Inter, con la prossima sessione di calciomercato che sarà fondamentale per trarne il più possibile. I neo campioni d’Europa stanno studiando la giusta formula per strappare l’ex Borussia Dortmund ai nerazzurri a condizioni vantaggiose.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Massimo Ferrero, rivelazione choc: mondo del calcio sorpreso

L’idea è quella di inserire due contropartite tecniche per far abbassare il prezzo cash del giocatore. Potrebbero essere Emerson Palmieri e Christensen i due indiziati, stando a quanto riferisce Sky Sport. Un doppio rinforzo per Simone Inzaghi, che avrebbe così sin da subito giocatori funzionali al suo 3-5-2.