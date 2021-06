arriva-cat-people,-la-docuserie-per-gli-amanti-dei-gatti

Dal 7 luglio, su Netflix, parte una nuova produzione dedicata agli amici felini. E per chi preferisce i cani, lo stesso giorno, sulla medesima piattaforma, debutta anche la seconda stagione di Dogs

Gattari e gattare di tutto il mondo, unitevi! Sta per arrivare su Netflix una docuserie che esplora a 360 gradi l’amore per la specie felina. S’intitola Cat People (da non confondersi con il chiacchierato racconto del 2017 Cat Person) e si concentra su persone, di diversa estrazione sociale e in ogni parte del mondo, che si occupano spassionatamente dei loro amici gatti. Come si vede nel trailer disponibile anche qui sopra, si va da chi organizza feste di compleanno per i gatti a chi ha avviato un business sfruttando la loro popolarità sul web. Ma c’è anche chi salva esemplari molto meno fortunati, togliendoli da una vita di randagismo, oppure chi ha trovato nella loro compagnia l’unico rifugio verso una società che emargina e discrimina.

Insomma, questa serie-documentario mette insieme frivolezza e profondità, bizzarrie post-capitalistiche e sincero affetto felino. Se i cani vengono considerati i migliori amici dell’uomo, sono in molti che non possono fare a meno dei gatti, creature che, nonostante la loro indole misteriosa e indipendente, sono capaci di grandi slanci di fedeltà e compassione. L’esplorazione del loro mondo e delle loro interazioni con gli esseri umani sarà approfondita, dunque, nelle puntate di Cat People disponibili dal 7 luglio sulla piattaforma di streaming.

Ma se invece siete Dog People, non c’è alcun problema: Netflix ha rilasciato anche il trailer della seconda stagione di Dogs, disponibile dal 7 luglio. In questo nuovo ciclo di episodi si continuerà ad esplorare la grandissima varietà di rapporti che si instaurano fra gli umani e i cani: si va dai bulldog mascotte di una squadra di baseball ai Rhodesian che accolgono un astronauta di ritorno dai suoi viaggi spaziali, da un meticcio salvato da una soldatessa in Iraq all’animale di compagnia di un sacerdote tedesco. Relazioni uniche, legami quasi sacri che si costruiscono su fiducia, rispetto e amore reciproco e incondizionato. Se il vostro sorriso si illumina quando si parla di animali, queste docuserie fanno al caso vostro.