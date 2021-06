anticipazioni-una-vita,-altro-doloroso-arresto:-scoperto-chi-ha-denunciato

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 parlano di un nuovo arresto che farà tremare il cuore dei fan della soap opera

Post di apprezzamento per Maite e Camino. Grazie per il vostro essere #maitino #unavita pic.twitter.com/l4OmkObMXR — vale (@bugozeta) June 7, 2021

Le anticipazioni italiane di Una Vita fanno sapere che una delle coppie più amate della soap opera sono costrette a separarsi almeno per un po’. Maite viene arrestata mentre dall’altra parte di Acacias Felipe e Genoveva si stanno sposando. Prima dell’arresto, Maite scorge dei delle guardie che la stanno cercando, così corre a preparare le valige per fuggire, ma non riesce e viene portata in prigione.

Camino teme sia stata sua madre Felipe ad averla fatta arrestare perché, non accettando la loro relazione, chiese ad Emilio di controllarle. Convintasi del suo pensiero, Camino affronta sua madre che giura il contrario.

Anticipazioni Una Vita, Camino e Maite scoprono chi ha denunciato la pittrice

Dopo l’arresto di Maite, Liberto accompagna Camino in questura dove viene interrogata da Mendez sulla loro relazione. Liberto a colloquio con Maite scopre chi è stata a denunciare la pittrice e decide di confessarlo a Camino: non è stata Felicia, la mamma, bensì una comune lavandaia di periferia.

Emilio e Camino si dirigono verso questa donna, Concha Lopez, per parlarle e ciò che scoprono li lascerà senza parole. Sarà soltanto dopo aver sentito la testimonianza della donna che i due fratelli si recano nuovamente in prigione per chiedere a Maite maggiori informazioni sul suo rapporto con la lavandaia che l’ha denunciata.