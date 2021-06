alba-piange-la-scomparsa-di-alberto-negro:-rinviato-il-consiglio-comunale

Il Consiglio comunale di Alba, in programma domani, venerdì 11 giugno, è stato rinviato a martedì 15 alle ore 16,30 in segno di lutto per la morte di Alberto Negro, dirigente della Ripartizione urbanistica. Una decisione presa all’unanimità da tutti i gruppi consiliari.

“Tutta l’amministrazione si stringe attorno alla famiglia a cui vanno le nostre sincere condoglianze – dice il sindaco Carlo Bo -. Alberto Negro ha affrontato con forza la malattia che lo ha colpito qualche anno fa, non risparmiandosi sul lavoro e portando avanti una ripartizione cruciale come l’urbanistica con meticolosità e precisione. Era ormai prossimo alla pensione, programmata a settembre, e ci rammarica molto non aver avuto la possibilità di festeggiare questo traguardo e di ringraziarlo per il suo lavoro. Nel corso degli anni ho avuto modo di apprezzarne le doti umane come la disponibilità, la pacatezza e la riservatezza. Ci mancherà molto”.