zucchine-grigliate.-10-idee-per-utilizzarle-in-cucina

Quando un semplice contorno estivo come le zucchine grigliate può trasformarsi in un piatto ricco e originale

Le zucchine alla griglia sono il contorno perfetto per l’estate, ma non solo. Ecco come trasformarle in uno straordinario piatto unico.

Estate con le zucchine

In questa stagione le zucchine sono tenere e dolci e portarle a tavola è sempre un piacere.

Sono ortaggi molto versatili e possono essere preparare in tanti modi. Sapete che sono anche molto buone da mangiare crude? Se siete curiosi leggete l’articolo Un menu a base di zucchine crude.

Come grigliare le zucchine

Il modo più facile per preparare le zucchine è grigliarle e il segreto di una buona zucchina grigliata, oltre alla qualità della materia prima, è il taglio. Le fette devono essere infatti tagliate in lunghezza con una mandolina o con un coltello molto affilato. Lo spessore perfetto? Circa mezzo centimetro. Se utilizzate zucchine rotonde, eliminate le due estremità e poi tagliate a fette.

Scaldate poi una griglia o una piastra che deve essere ben calda al momento della cottura. Potete anche utilizzare una padella antiaderente sempre ben calda. In questo caso non serve aggiungere olio o altri condimenti. Se avete un barbecue ancora meglio, ma fate attenzione a non abbrustolirle troppo.

Le zucchine vanno cotte per 3-4 minuti per lato: ricordate di non girarle continuamente sulla piastra.

La caratteristica delle zucchine grigliate sono proprio le linee di cottura e devono essere ben definite sui due lati.

Il condimento perfetto

Le zucchine grigliate sono buone anche semplicemente condite con olio e sale, ma vi spieghiamo come rendere questa emulsione molto saporita e profumata per un contorno ancora più gustoso.

In una ciotolina mettete dell’olio extravergine di oliva, sale, pepe macinato, aglio schiacciato o tagliato a pezzettini, aceto o succo di limone e foglioline di prezzemolo o menta.

Lasciate riposare il composto per qualche minuto e poi versatelo sulle zucchine.

Se preferite un condimento più corposo aggiungete a questa emulsione anche dello yogurt magro.

Ricette con le zucchine grigliate

Le zucchine grigliate non sono solo un contorno, ma possono trasformarsi in ricette più complete.

Vi proponiamo nel tutorial qualche idea molto semplice e veloce, perfetta per l’estate.