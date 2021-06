Spread the love

Vaccino Covid, negli Usa somministrate 303 milioni di dosi: il piano di Fauci è quello di raggiungere l’immunità di gregge entro luglio per prevenire la variante indiana

Vaccino Covid, negli Usa somministrate 303 milioni di dosi: il piano di Fauci (Foto: Getty)

La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 prosegue spedita negli Stati Uniti. Fino a questo momento sono state somministrate già 303.923.667 di dosi e in totale i farmaci distribuiti in tutto il paese ammontano a 372.100.285, con una cospicua scorta da inoculare nei prossimi giorni. A riferirlo è stato il Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

Queste cifre sono in continuo aumento rispetto agli ultimi giorni e dovrebbero portare ad una copertura completa della popolazione entro la fine di luglio.

L’agenzia ha affermato che 171.731.584 di persone hanno ricevuto almeno una dose mentre 140.441.957 sono completamente vaccinate a partire da martedì (circa il 42,6% della popolazione).

Il conteggio del CDC include vaccini a due dosi di Moderna e Pfizer/BioNTech, nonché il vaccino one-shot di Johnson & Johnson, tutti di produzione statunitense.

Vaccino Covid, negli Usa somministrate 303 milioni di dosi: Fauci vuole prevenire la variante indiana

La fretta di mettere in sicurezza i cittadini americani risponde ad un piano ben preciso portato avanti dal responsabile per l’emergenza Covid-19 a Washington, Anthony Fauci. Bisogna evitare che si verifichi quanto accaduto nel Regno Unito, dove la variante indiana sta creando dei seri problemi. Nelle ultime settimane è infatti diventato il ceppo dominante, rappresentando il 60% dei nuovi casi, e rendendo il vaccino AstraZeneca non del tutto efficace.

Fauci ha sottolineato come :”Non possiamo permettere che ciò accada negli Stati Uniti”. Durante una conferenza stampa presso la Casa Bianca, ha spiegato come al momento questo nuovo ceppo è stato riscontrato solo nel 6% dei nuovi positivi segnalati.