temptation-island:-gaffe-in-italiano-per-valeria-liberati

Valeria Liberati è una delle ex partecipanti di Temptation Island che gode di maggior successo; la bella influencer romana però è stata beccata dagli utenti del web a causa di uno scivolone in italiano! Scopriamo che cosa ha combinato Valeria e qualche “peccato” grammaticale ha commesso!

Valeria Liberati è una delle influencer maggiormente seguite dalla sua community di fan che l’hanno conosciuta e amata nel corso di Temptation Island; la bella romana, solo poche ore fa ha condiviso con i suoi amati followers le gioie di mamma nel vedere sua figlia Michelle concludere le elementari.

Un percorso che molti bambini hanno portato a termine nonostante le mille difficoltà dovute alla pandemia e ai diversi problemi di questi ultimi due anni. Tornata a casa, la modella e influencer Valeria ha dovuto fare i conti con la vita da mamma single.

Un trasferimento e una nuova casa hanno richiesto lo sviluppo di attività da idraulico, a causa di una cucina che è stata montata senza essere collegata, peccato che nel descriverlo Valeria ha commesso un’innocente gaffe in italiano!

Valeria Liberati bisticcia con l’italiano

Valeria Liberati è un portento della natura: mamma, influencer, modella fit e anche idraulico da pochi giorni; in una serie di stories, come al solito, Valeria ha condiviso con chi la segue un pezzo della sua giornata.

Un trasloco tanto atteso che, per qualche ora, si è trasformato in una prova di abilità che la ragazza non sapeva di possedere; trionfante per il suo lavoro da idraulica Valeria ha collegato tutti i tubi di una cucina nuova, autoelogiandosi in maniera scherzosa con i suoi fan.

Il problema però è evidente: la didascalia riporta una frase in un italiano leggermente fallace: “mi sono imparata a fare l’idraulic0!” Il verbo imparare però non può essere coniugato in questo modo, perlomeno nella forma scritta (la Treccani ne sostiene la validità in forma orale ma non scritta, l’Accademia della Crusca non si è ancora espressa a riguardo).

Ovviamente è un errore umano che commettono tutti, ma essere influencer significa essere attentissimi ad ogni cosa che si scrive e si legge, ma ciò non toglie che in molti vorrebbero avere Valeria Liberati in casa propria con la sua energia positiva, perché no, a montare una cucina!