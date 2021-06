Simona Ventura, cocente delusione: è accaduto in queste ore

Spread the love

Ennesima delusione per Simona Ventura che nella serata di ieri ha visto raccogliere poche visualizzazioni dal suo programma.

(@YouTube)

Simona Ventura ha vissuto una grande delusione. L’epilogo di Game of Games, programma che ha condotto con entusiasmo ha raccolto poche visualizzazioni. Il pubblico ha preferito guardare sempre altri programmi e forse la Rai production potrebbe anche prendere in considerazione di non dare seguito a questo show.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Albano e Romina, l’annuncio a sorpresa: la figlia Romina spiazza tutti

Nella serata di ieri, martedì 8 giugno 2021, i risultati premiano Rai1, sceso in campo in prima serata trasmettendo Con il Cuore – Nel Nome di Francesco che ha appassionato 2.542.000 spettatori pari al 13.2%. Su Canale 5 invece la serie New Amsterdam ha raccolto 1.872.000 spettatori pari al 10.8% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anna Tatangelo, inaspettata rivelazione: “Per anni sono stata zitta”

Simona Ventura (@YouTube)

Su Rai2 l’ultima puntata di Game of Games ha interessato 685.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.479.000 spettatori con il 9.7% (Presentazione dalle 21.17 alle 21.45: 1.382.000 – 5.9%).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Valentino Rossi, annuncio choc: “Ritiro immediato durante la pausa estiva”

Su Rai3 CartaBianca ha tenuto incollato allo schermo 923.000 spettatori pari ad uno share del 4.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.048.000 spettatori con il 6.4% di share.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Anticipazioni Una Vita, testimone chiave porta all’arresto di un amato personaggio

Su La7 diMartedì ha registrato 1.188.000 spettatori con uno share del 6.1%. Su Tv8 Shall We Dance? segna 390.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Snitch – L’Infiltrato ha raccolto 545.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Captain Phillips – Attacco in Mare Aperto registra .000 spettatori con il %. Su Real Time Primo Appuntamento – Crociera ha ottenuto 576.000 spettatori con il 2.6%, nel primo episodio inedito.