Schianto scooter-camion, giovane papà muore mentre va a lavoro

Uno scontro frontale, alle prime luci dell’alba, tra un motorino e un camion. Un incidente mortale, costato la vita a un giovane 30enne di Marano, avvenuto in via Santa Maria a Cubito a Qualiano, a nord di Napoli, in prossimità di un distributore di benzina. L’uomo alla guida di un Piaggio Beverly si stava recando a lavoro, ed ha impattato contro un trasportatore in servizio.

Si chiamava Pasquale, lascia una moglie e due figlie piccole. Dopo lo schianto fatale sul posto sono intervenuti i soccorsi con un’ambulanza che, però, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite, il giovane è morto sul colpo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione che stanno effettuando tutti i rilievi per ricostruire la dinamica: dalla posizione del camion e dai segni di frenata sull’asfalto pare che il mezzo pesante stesse svoltando per entrare nell’area del distributore di benzina, mentre il motorino andava in direzione opposta verso il centro cittadino.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per provvedere al ripristino del manto stradale e al recupero dei mezzi incidentati. Non si esclude che la pioggia della notte abbia reso meno efficace il tentativo di frenata dei due conducenti.

