Quando escono gli episodi di Loki su Disney+

Quando escono gli episodi di Loki su Disney+? Debutta mercoledì 9 giugno in streaming Loki, la serie realizzata da Marvel Studios in esclusiva per la piattaforma streaming.

Diretta da Kate Herron (Sex Education) con Michael Waldron (Doctor Strange and the Multiverse of Madness) in qualità di capo-sceneggiatore, la serie segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Alla sua settima apparizione nel Marvel Cinematic Universe, Tom Hiddleston torna nei panni del protagonista Loki. Al suo fianco troviamo Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant, Sasha Lane, Erika Coleman e Eugene Cordero.

Quando saranno disponibili gli episodi di Loki su Disney+? Come tutte le serie originali della piattaforma, anche Loki seguirà la distribuzione a rilascio settimanale. Questo significa che la prima stagione non sarà disponibile in un’unica volta, bensì gli episodi figureranno in catalogo a cadenza settimanale.

A differenza di WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, Loki non uscirà di venerdì ma di mercoledì. “Il mercoledì è il nuovo venerdì” ha annunciato il protagonista Tom Hiddleston in un video che ha annunciato la data di uscita di Loki, anticipata dall’11 al 9 giugno. Pertanto gli episodi della prima stagione di Loki, che sono sei, saranno disponibili in streaming su Disney+ a partire dal 9 giugno ogni mercoledì.

Di seguito trovare la tabella di marcia con le uscite delle puntate di Loki, con tutti gli appuntamenti da segnare sul calendario: