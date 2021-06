Il pollo al curry con panna è una gustosa e facile ricetta che utilizza tutto il profumo, il gusto e i colori delle spezie indiane, un modo per cucinare il pollo molto usato nei ristoranti di tutto il mondo, soprattutto nel Regno Unito che ne rivendica addirittura la paternità.

Curry, cumino, coriandolo, curcuma, sono tutte spezie facilmente reperibili non solo presso i negozi di alimenti etnici, ma anche nei supermercati più forniti. Potete decidere di utilizzare solo il curry per insaporire il pollo, tuttavia, se desiderate un gusto più strutturato e ricco, non eliminatene nessuna.

Il pollo al curry si accompagna egregiamente con il riso della qualità basmati semplicemente bollito in acqua salata, se optate per questa accoppiata, ricordate di aggiungere alla ricetta 50 grammi in più di yogurt, in maniera da ottenere più salsa.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 20 minuti + 8 ore di marinatura

Dosi per

4 persone

Ingredienti

600 g Pollo petto o cosce disossate

250 g Yogurt Intero

50 g cipolla rossa

50 ml Panna Fresca

150 g pomodorini rossi

1 Spicchio d’aglio

3 cucchiaini Curry

1 cucchiaino Cumino in polvere

1/2 cucchiaino Coriandolo in polvere

1 cucchiaino Curcuma

1 cucchiaino Paprika

1/2 cucchiaino Peperoncini in polvere

1 cucchiaino Zenzero in polvere

1 cucchiaino Sale Fino

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta del pollo al curry con panna, in una ciotola capiente mescolate lo yogurt, la panna, il curry, la curcuma, il coriandolo, il cumino, lo zenzero, la paprica, il peperoncino, il sale e 1 cucchiaio di olio.

Tagliate il pollo in modo da avere pezzi non più grandi di 1.5 cm.

Unite il pollo alla salsa allo yogurt, mescolate per bene, coprite e mettete a riposare in frigo almeno per 8 ore.

Tagliate a fette la cipolla.

In una padella antiaderente e capiente mettete 4 cucchiai di olio e aggiungete a rosolare a fiamma bassa la cipolla e lo spicchio di aglio con coperchio, fino a che la cipolla risulterà bella morbida.

Eliminate l’aglio, unite il pollo con la salsa allo yogurt e i pomodorini puliti e tagliati a metà e lasciate cuocere per 15 minuti.

Servite il pollo caldo e se vedete che la salsa è asciugata troppo, allungate con qualche cucchiaio di panna.