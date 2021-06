paolo-bonolis-e-la-religione:-dubbi-e-domande-intime

Spread the love

In queste ore Paolo Bonolis ha pubblicato sui social un nuovo video in cui legge un pezzetto del suo libro. Come spesso accade, infatti, l‘uomo anche stavolta ha voluto condividere con i suoi lettori cosa pensa di vari aspetti della vita e, oggi, è toccato alla fede e alla religione.

Qualche anno fa Paolo Bonolis ha scritto un libro, dal titolo “Perché parlavo da solo”. Si tratta di una sorta di diario tramite cui il celebre conduttore si è raccontato a 360 gradi, mettendo nero su bianco i suoi pensieri e le sue riflessioni.

Nei 18 capitoli di cui è costituito il romanzo, infatti, Paolo tratta di molti aspetti della sua vita ma anche della vita di tutti noi, che invita a riflettere su importanti temi.

Sul suo seguitissimo account Instagram, su cui però Bonolis non è molto attivo, il conduttore ha deciso di pubblicare dei brevi video in cui, seduto su una poltrona, legge ai suoi followers degli estratti del libro.

Oggi, così, il marito della Bruganelli ha voluto illustrare il suo pensiero su religione e fede. Ecco le sue parole in merito.

Paolo Bonolis: riflessioni sulla religione

“C’è differenza tra insegnare religione e fare pubblicità?”

si chiede Paolo Bonolis, nell’IGTV pubblicato poche ore fa sul suo profilo in cui parla delle sue impressioni e delle sue idee sulla religione.

“In tanti ci credono ma nessuno lo sa! Credere vuol dire supporre, non essere certi. Insegnare la religione vale come percorso di fede? E il traguardo raggiunto sarà indotto o dedotto?”

si è chiesto l’uomo nella didascalia del post, invitando i suoi followers a riflettere sul tema e rivelando che, secondo lui, l’uomo avrebbe creato una figura “inconoscibile” per gestire e spiegare la forza della natura, spaventosa e incontrollabile.

Paolo è arrivato persino a definire la Chiesa una vera e propria azienda, che vende “un’ipotesi”, un “balsamo per l’angoscia”. Voi che ne pensate delle sue parole? Sul suo profilo trovate il video completo…