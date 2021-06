netflix-lancia-la-geeked-week:-di-cosa-si-tratta?

Netflix è sempre alla ricerca di nuovi stimoli per i suoi abbonati, per non farli sentire solamente come degli automi che scelgono un dvd in un blockbuster digitale. Arriva la Geeked Week, una settimana che permetterà ai fan di numerose serie tv di interagire, scoprire e riscoprire notizie e rivelazioni su molti titoli presenti su Netflix. Scopriamo di cosa si tratta.

Netflix non è solamente una applicazione o una piattaforma sulla quale scaricare e vedere serie tv, film e documentari, ma qualcosa di più grande e complesso.

Il pubblico odierno prova una maggiore empatia con le serie tv alle quali si appassiona, prova spesso delle emozioni di nostalgia al termine di una serie, diventando quasi triste quando un personaggio muore o si ammala.

Netflix è perfettamente conscio di questo potere della cinematografia moderna e, per rendere l’esperienza di streaming sempre meno banale e differenziata dai principali competitors, ha lanciato la Geeked Week, dal 7 al 11 di Giugno.

Scopriamo di cosa si tratta.

Geeked Week: come funziona?

Collegandosi gratuitamente, dalle 17:30 di ogni giorno, su un canale internazionale di Netflix, da Facebook a TikTok, è possibile scoprire novità su molti titoli in arrivo e originali lanciati da Netflix.

Accanto ai protagonisti Rahul Kohli e Mari Takahashi, interverranno molti attori legati alle serie delle quali si parlerà, come ad esempio:

The Sandman;

The Umbrella Academy;

The Witcher;

Gunpowder Milkshake;

La serie di Cuphead!;

Arcane;

Lucifer;

La trilogia di Fear Street;

Kate;

Castlevania;

Masters of the Universe: Revelation;

La casa di carta;

Resident Evil;

Cowboy Bebop;

Cobra Kai;

Godzilla – Punto di singolarità;

Sweet Tooth;

Queste serie tv e film sono tra le più amate e attese ma hanno in comune un punto che non sfugge a molti: l’universo nerd! Netflix sta cercando di attirare a sé una specifica clientela che, stando alle indiscrezioni che lo vedrebbe pronto a sbarcare anche come piattaforma di gaming online, non fa altro se non avvalorare questa tesi!

Nel frattempo cercate di connettervi alla Geeked Week per vedere i vostri beniamini parlare delle serie tv che amate!