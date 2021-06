Spread the love











Il musicista Roberto Angelini è tornato a “Propaganda Live” ma l’opinione pubblica si è divisa tra chi lo sostiene e chi non lo perdona dopo tutte le polemiche delle ultime settimane. Il musicista e ristoratore è tornato a farsi vedere in tv a “Propaganda Live” su La7, in occasione dell’ultima puntata della stagione del programma. […]

L’articolo “La sua pausa durata come la mia dieta”, Roberto Angelini torna sul palco proviene da Leggilo.org.

