La replica della Bugatti Centodieci da 8 milioni di euro è fatta con legno e led

In questa pagina un estratto dal video di 16 minuti pubblicato sul canale YouTube “Woodworking Art”, dedicato a spettacolari riproduzioni in legno di supercar. In questo caso la protagonista è una Bugatti Centodieci, un’auto del valore di circa 8 milioni di euro che si ispira alla Bugatti EB110 prodotta negli anni 90. Nel video originale viene illustrata la costruzione della mini auto passo dopo passo.