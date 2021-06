il-senato-americano-approva-un-disegno-di-legge-per-competere-con-la-tecnologia-cinese

Il Senato americano, con 68 voti a favore e 32 contro, ha approvato un disegno di legge che punta ad aumentare le risorse del Paese per competere con la tecnologia che arriva dalla Cina. Se il disegno di legge incontrerà anche il favore della Camera dei rappresentanti, e sarà successivamente firmato dal presidente Biden, 190 miliardi di dollari saranno investiti per potenziare la ricerca e lo sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, incluse la produzione di semiconduttori e chip utilizzati dalle case automobilistiche per le loro vetture, vista anche la recente e crescente scarsità di questi elementi sul mercato globale. La Cina – stando a quanto riporta l’agenzia Reuters – si è detta “sdegnata”: “Ci opponiamo fermamente all’idea che gli Stati Uniti ci veda come un nemico immaginario” ha dichiarato il portavoce del Ministro degli esteri cinese. Emblematico il discorso del Leader della maggioranza del Senato statunitense, Chuck Schumer, che potete ascoltare nel video in questa pagina: “In tutto il mondo i governi autoritari credono che democrazie litigiose come la nostra non possano unirsi attorno alle priorità nazionali. Credono che la democrazia stessa sia una reliquia del passato e che, superandoci con le tecnologie emergenti, loro, molte delle quali autocrazie, saranno in grado di rimodellare il mondo a loro immagine. Bene, lasciate che vi dica una cosa. Credo che si sbaglino”.

a cura di Pier Luigi Pisa