I primi baci nelle serie tv: ecco quelli più attesi dai fan!

Serie tv: i baci più attesi dai fan!

Serie tv: i baci più attesi dai fan! Quando guardiamo le nostre serie tv preferite non possiamo fare a meno di innamorarci anche delle storie d’amore. Capita di volere un personaggio insieme a un altro ma le circostanze inizialmente sono loro avverse. Quando però l’atmosfera giusta fa scattare il primo bacio noi fan ci riempiamo di gioia e da quel momento speriamo nel loro lieto fine. Spesso l’amore nasce già nei primi episodi. Altre volte invece dobbiamo aspettare molto di più prima che questo accada, lasciandoci frustrati e aspettando con ansia quel momento. Perciò ecco tutti i primi baci nelle serie tv più attesi dai fan!

Credits: © Warner Bros. Entertainment, Inc.

Elena e Damon – The Vampire Diaries

Serie tv: i baci più attesi dai fan! Milioni di fan hanno atteso questo momento. La chimica tra Elena e Damon è innegabile sin dal loro primo incontro. Lei però è già impegnata col fratello minore di lui, Stefan, e la tempistica non potrebbe essere peggiore. Le circostanze però portano i due a passare più tempo insieme e questo accende la miccia che porta alla nascita di un vero e proprio incendio. Il loro amore è passionale e travolgente, tanto che più volte hanno dovuto interrompere la loro relazione (nel corso delle stagioni) perché troppo coinvolti. Damon è il primo a rendersi conto di provare qualcosa per Elena e di amarla a tal punto da rinunciare a lei cancellandole la memoria.

Anche lei però nel profondo sa di provare lo stesso per lui e infatti nell’episodio 3×19 i due si scambiano il primo vero bacio. Un bacio appassionato e tanto desiderato (soprattutto dai fan) nel motel in cui alloggiano. Questa volta non c’è nessuno scambio di identità (nell’episodio 1×22 Damon bacia senza saperlo Katherine) né compulsioni. I due si desiderano e niente e nessuno potrà fermarli. Loro sono anime gemelle e infatti si ritrovano per stare insieme definitivamente nel finale di serie.

Stiles e Lydia – Teen Wolf

Serie tv: i baci più attesi dai fan! Un altro tra i baci più attesi è quello tra Lydia e Stiles. Il divertente e singolare Stilinski è da sempre innamorato della bella compagna di scuola. Questo ce lo fa capire sin dall’episodio pilota di Teen Wolf. Ma lei è troppo presa dal fidanzato Jackson per accorgersi di lui. Una piccola speranza ci viene data nell’episodio 1×11, quando la ragazza accetta finalmente di andare al ballo con lui (anche se solo per fare un favore ad Allison). Finalmente Stiles riesce a trovare il coraggio di rivelare quello che prova per lei e con una sicurezza mai mostrata prima, riesce persino a zittirla e a convincerla a concedergli un ballo. La strada per la loro felicità è ancora lunga, visto che Lydia non ha ancora dimenticato Jackson.

Il tanto atteso primo bacio della coppia avviene nell’episodio 3×11, quando Lydia cerca di calmare Stiles durante un attacco di panico. È vero che non c’è altra ragione di questo gesto ma questo sarà l’inizio del loro lieto fine. È proprio da quel bacio che Lydia capisce di ricambiare i sentimenti di Stiles e realizza tutto ciò mentre tenta disperatamente di salvarlo dai Cavalieri Fantasma.