grand-hotel-prossima-puntata:-quando-in-onda

Grand Hotel prossima puntata, quando va in onda?

La serie televisiva Grand Hotel – Intrighi e Passioni è ufficialmente arrivato su Canale 5, tenendo gli spettatori con il fiato sospeso: quali sono i segreti custoditi all’interno di questo lussuoso albergo? Lo show spagnolo è arricchito da alcuni volti noti, tra cui Yon González, Pedro Alonso e Megan Montaner. Vuoi scoprire quando andrà in onda la prossima puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni?

L’avventura continuerà mercoledì alle 21:25 circa, sempre su Canale 5. Un nuovo e imperdibile appuntamento con la serie televisiva spagnola composta in totale da 39 episodi.

Amaia Salamanca Interpreta Alicia In Grand Hotel Credits: Mediaset.

Abbiamo quindi appena scoperto quando andrà in onda la prossima puntata di Grand Hotel – Intrighi e Passioni. I successivi episodi sbarcheranno su Canale 5 ogni mercoledì alle 21:25. Ciascun appuntamento comprende 2 episodi della durata di 80 minuti ciascuno. Ecco la programmazione completa della prima stagione:

Primo e secondo episodio – 9 giugno 2021

e – 9 giugno 2021 Terzo e quarto episodio – 16 giugno 2021

e – 16 giugno 2021 Quinto e sesto episodio – 23 giugno 2021

e – 23 giugno 2021 Settimo e ottavo episodio – 30 giugno 2021

e – 30 giugno 2021 Nono episodio – 7 luglio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Grand Hotel – Intrighi e passioni su Canale 5 è soggetta a variazioni.

La serie spagnola Grand Hotel – Intrighi e Passioni (trasmessa in madrepatria tra il 2011 e il 2013) è composta da tre stagioni. Il protagonista è Julio Olmedo. Il ragazzo raggiunge la città di Cantaloa per far visita a Cristina, sua sorella, che lavora come direttrice di sala al Grand Hotel. Julio scopre che non si hanno più notizie di Cristina (precedentemente accusata di furto e licenziata) da circa un mese.

Il protagonista decide quindi di farsi assumere, nascondendo la sua vera identità, e di indagare. Durante questa sua nuova avventura intraprende una relazione con Alicia Alarcón, la figlia della proprietaria dell’albergo. Le mura del Grand Hotel nascondono dei segreti, che potrebbero presto essere svelati.