GF Vip 6, soubrette rifiuta: “Oggi non danno più tanti soldi ai concorrenti”

Finito il GF Vip 5, si pensa già alla prossima stagione televisiva: Alfonso signorini, nonostante le indiscrezioni, sembrerebbe confermato alla conduzione. Per quando riguarda i concorrenti del GF Vip 6, sarebbe appena arrivato un “no” importante.

Alfonso Signorini, conduttore del GF Vip (foto © Mediaset).

Il GF Vip 6 promette tante emozioni: nella prossima stagione, gli opinionisti in studio dovrebbero essere Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e le numerose indiscrezioni hanno creato attesa sui nomi dei nuovi concorrenti. Fra i possibili nomi, c’è anche quello di due ex del reality show La Fattoria: Katia Ricciarelli e Justine Mattera.

Katia Ricciarelli, nonostante nel 2006 avesse giurato di non voler fare più un’esperienza in un reality, adesso ci sta pensando seriamente. Il tenore avrebbe raccontato di dover essere spiritualmente pronta prima di tuffarsi in un’esperienza del genere. Justine Mattera, invece, non ha usato mezzi termini.

Justine Mattera, non ti piace il GF Vip 6?

Justine Mattera al Rome Film Festival, 2017 (foto di Vittorio Zunino Celotto/Getty Images).

La soubrette ha raccontato al magazine Nuovo Tv che preferirebbe fare la mamma piuttosto che rinchiudersi in una casa con degli estranei per dei mesi. Soprattutto, ha sottolineato che non le piacerebbe essere uno dei concorrenti del GF Vip 6 perchè rappresenta un tipo di televisione che a lei non piace.

Poi arriva l’affondo di Justine Mattera: “Oggi non danno più i soldi di un tempo. Quando andai a La Fattoria chiesi un chachet altissimo e l’accettarono. Era il momento giusto per andarci“. Jasmine partecipò al reality show nel 2006, dove il suo pugno a seguito di una delle tante litigate con Randi Ingerman diventò uno degli episodi cult del programma.