ecco-i-crimini-che-sono-diminuiti-durante-la-pandemia

Un’analisi pubblicata su Nature Human Behaviour analizza l’andamento di alcuni crimini con le restrizioni ai movimenti dovute alla pandemia. Ecco cosa ha osservato

(Foto: Tobias Tullius on Unsplash )

Potremmo annoverarlo come uno dei pochi risvolti positivi associati alla pandemia: con il Covid-19 sono diminuiti anche (alcuni) crimini. Un risultato forse un po’ ovvio a una lettura superficiale, alla luce delle restrizioni messe in atto per contrastare l’epidemia, ma non scontato in realtà e sostanziale, scrive oggi il team di ricercatori dell’University of Cambridge e dell’University of Utrecht che ha esaminato la questione. I crimini, almeno quelli segnalati dalle autorità, sono diminuiti di più di un terzo con le restrizioni al movimento.

L’analisi – presentata sulle pagine di Nature Human Behaviour – ha preso in esame i dati provenienti da 27 città di 23 paesi, sparsi tra Europa, Americhe, Asia e Medio Oriente, soggette a misure di restrizioni ma in maniera molto diversa, sottolineano gli autori. In alcuni casi infatti l’invito di stay-at-home è rimasto tale, una raccomandazione, in altri invece le violazioni erano punite con sanzioni. I ricercatori hanno osservato come variavano sei crimini in particolari dopo l’attuazione di queste misure (aggressioni, furti generici, furti in appartamento, rapine, furto di veicoli ed omicidio). Se per alcuni crimini è lecito attendere una riduzione (come i furti in casa, più sorvegliate in periodi di restrizioni), per altri il trend potrebbe essere l’opposto, rimarcano gli autori. Con la popolazione per lo più soggetta a restrizioni di movimento sono meno le persone in circolo, e quindi magari anche le occasioni di scontro in pubblico, ma possono aumentare i casi di violenza domestica o i furti in edifici e negozi lasciati vuoti.

Fatte le dovute premesse, quello che i ricercatori hanno osservato è una generale riduzione dei crimini: meno 46% di rapine e 47% di furti generici, meno 28% dei furti in edifici, meno 39% per il furto di veicoli, meno 14% per gli omicidi. Totale: meno 37% di crimini nelle 27 città analizzate (nessuna italiana) con le restrizioni imposte con la pandemia, con riduzioni maggiori in generale quanto più stringenti erano le misure anti-Covid.

“Abbiamo osservato gli effetti maggiori per quei crimini che portano alla convergenza di criminali motivati e vittime/target ideali presso spazi pubblici,probabilmente perché molte meno potenziali vittime passano tempo in punti caldi per la criminalità come aree urbane con concentrazione di attività commerciali e intrattenimenti” si legge a motivazione nel paper. In maniera analoga i ricercatori spiegano le minor riduzioni osservate per gli omicidi, pur registrate: in molti casi si tratta di crimini che avvengono a livello domestico o all’interno di contesti di criminalità organizzata, verosimilmente situazioni poco intaccate dalle misure di restrizione.

I valori complessivi riflettono sia dei trend che mascherano situazioni molto diverse. Per esempio, i crimini sembrano calare abbastanza rapidamente per poi tornare a crescere dopo poche settimane, e alcune città iù altre hanno sperimentato dei cambiamenti significativi. Notevoli le riduzioni di aggressioni o rapine a Barcellona, così come le aggressioni a Rio de Janeiro o Lima. Qui, in Sudamerica, anche le riduzioni di omicidi, nel complesso più modeste, sono state più pronunciate, spiegano dll’Univerità di Cambridge. Non è escluso però, concludono gli autori, che queste riduzioni di crimini si siano accompagnati a un aumento in altri ambiti, come frodi o cybercrime.