dopo-il-successo-della-prima-edizione-e-a-grande-richiesta-di-pubblico-domenica-20-giugno-l’antica-osteria-del-ponte-di-cassinetta-di-lugagnano-replica-la-colazione-“impressionista”-sull’erba.

Come in un quadro impressionista, lo chef Maurizio Gerola dell’Antica Osteria del Ponte replica il Pic Nic Gourmet en-plein-air in riva al Naviglio Grande davanti alle antiche ville di Cassinetta di Lugagnano, il piccolo borgo, tra i più Belli d’Italia, alle porte di Milano. Un connubio perfetto tra l’alta cucina, i sapori del territorio e la bellezza del paesaggio. Per una gita fuori porta da Milano, anche in bicicletta.

Il box gastronomico, interpretato dallo chef Maurizio Gerola come uno scrigno segreto di sapori e di profumi, include sei diverse portate, fresche e gustose, tutte da scoprire: Carpaccio di manzo marinato maionese alla senape e chips di pane; Insalatina di seppia, agrumi e bottarga, Tortillas di grani antichi con Cesar Salad; Panzanella di tonno con verdure croccanti; Insalata di farro polpo, cozze e gamberi, pomodorino candito; Crostata con frutti rossi e crema al lemon curd. Il Pic Nic Gourmet proseguirà per tutta l’estate nei fine settimana www.anticaosteriadelponte.it.