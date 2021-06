DentroFuori e le tante anime gastronomiche di DF Exclusive 2.0

Spread the love











Il progetto ristorativo ideato da Cristian Federici evolve nel DF Exclusive 2.0: Pinsa romana, cucina gorumet e il sushi di carne e di pesce

Evolvere alla ricerca di una proposta gastronomica armonica, esclusiva, unica nel suo genere: questo l’obiettivo di Cristian Federici, giovane imprenditore in ambito ristorativo, che ha dato vita al progetto DF Exclusive 2.0, la nuova versione del format DentroFuori. Una svolta guidata dalla volontà di affermare una filosofia gastronomica che riesce a far coesistere in perfetta armonia la Pinsa romana, la cucina gourmet e la grande novità rappresentata dal Sushi di carne. Tre diverse anime in equilibrio in un ambiente rinnovato, ricercato, che rafforza il valore di una insegna divenuta rapidamente un riferimento a Grottaferrata, centro situato in provincia di Roma nella zona dei Castelli Romani.

Federici muove i primi passi nel mondo della ristorazione nel 2014 aprendo Vicolo 43 a Ciampino, uno dei primi locali a proporre la Pinsa romana. Due anni dopo, affascinato da Grottaferrata, decide di dar vita a DentroFuori implementando il concetto di Pinseriae introducendo una serie di topping estremamente originali. Nel 2019 Cristian, alla costante ricerca di novità, trasforma il locale in un RistoFamily con un’area e un servizio dedicati ai bambini. Lo stop imposto dall’emergenza sanitaria nell’anno seguente viene trasformato da Federici in una opportunità per riformulare la proposta gastronomica di DentroFuori, dando vita a DF Exclusive 2.0: “Ho ristrutturato il locale, cercando di renderlo più esclusivo, riducendo il numero dei coperti e lavorando con il mio staff su un nuovo menu.La pinsa romana e i panini continuano a trovare il loro spazio in una versione più gourmet, mentre la cucina creativa e l’introduzione del sushi di carne sono le più importanti novità” dichiara Cristian.

Qualità è la parola d’ordine che caratterizza le scelte che contribuiscono a rendere identitario il progetto DF Exclusive 2.0: dal restyling dell’arredamento al cambio di immagine del locale, dal passaggio da 80 a 40 coperti nello spazio interno (oltre agli altri 40 nello spazio esterno) all’apprezzato giardino verticale che arreda con stile l’ambiente. Tra le altre novità l’allargamento del bancone per focalizzare l’attenzione sul momento dell’aperitivo grazie ad una interessante carta dei cocktail. I cambiamenti ruotano però intorno ad alcuni punti fermi che continuano ad essere protagonisti nella proposta gastronomica, come la Pinsa romana, preparata con una miscela di 3 farine e con 72 ore di lievitazione , a cui è dedicata un’apposita sala e lo spazio per i fritti. La Pinsa, proposta in versione classica con i sapori della tradizione romana, è presente nel menu anche in stile gourmet grazie ad abbinamenti originali e preparazioni ricercate.

La brigata di cucina è guidata da Gabriele Clementi, 36enne con una ventennale esperienza spesa tra ristoranti, catering e banqueting: “Nei piatti cerco di esprimere la mia idea di cucina, sempre attento al dialogo con i clienti. Proporrò un menu con novità (quasi) quotidiane, giocando sugli impiattamenti e preparando quasi tutto in casa, dalla pasta ai dolci passando per le cotture a bassa temperatura”. Prende così forma una carta con piatti come la Sfogliata tre patate (americana, francese e di Viterbo), mortadella di bufalo e pesto di pistacchi di Bronte, o lo Gnocchetto di bufala con pesto di noci, cremoso al gorgonzola e pera alla cannellae “La mia visione di Kebab” (Fassona, cornflakese gazpacho andaluso).

Mi piace: Mi piace Caricamento...