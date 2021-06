Come funziona Universal Control, il sistema per controllare più dispositivi Apple da un solo Mac

In questo estratto dalla WWDC di Apple, la spiegazione di una interessante funzione offerta dal nuovo macOS Monterey, il sistema operativo Apple che sarà disponibile per tutti a partire dall’autunno 2021. “Universal Control” permette di usare il mouse o il trackpad di un Mac per muovere il cursore, e dunque compiere operazioni anche sugli schermi di altri dispositivi Apple nelle vicinanze. In questo caso, per esempio, un comodo “drag and drop”: un file presente su un iPad finisce – passando attraverso un MacBook – sulla timeline di Final Cut aperta su un iMac. La condizione affinché questo avvenga è che anche iPad sia aggiornato al nuovo sistema operativo iOS 15.