brasile,-quei-ragazzi-che-surfano-sui-tetti-dei-bus

Le foto sono spettacolari. Il ragazzo aggrappato alla fiancata del bus; altri quattro in bilico sul tetto, le gambe piegate, già in posizione, la testa dritta, lo sguardo teso, puntato verso l’orizzonte, il mezzo che sfreccia sull’asfalto sotto i piedi, mentre un quinto perde tempo con il cellulare cercando il tasto per riprendere la scena.

Victor Moriyama, fotografo freelance che collabora con il New York Times dal Brasile, ci regala delle immagini del suo passato che adesso sono tornate di attualità.