apple-tv-4k-2021,-la-nostra-prova:-streaming,-video-e-giochi-secondo-la-mela

Il set top box della Mela è uno dei migliori prodotti della sua categoria. Ci si può vedere ogni servizio in streaming (Netflix, Prime, Disney) ma con AppleTv+ rende ovviamente al meglio, anche grazie al nuovo telecomando Siri Remote. E con il supporto ai controller PlayStation e Xbox, è anche una console per videogame, non da tripla A ma nemmeno casual gaming, con diverse produzioni di ottimo livello nel catalogo Apple Arcade. Un prodotto particolare che si sta evolvendo in maniera interessante, anche se purtroppo Siri su Apple Tv ancora non funziona in Italia.

di Tiziano Toniutti