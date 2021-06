andrea-delogu-e-stefano-de-martino,-lei:-“non-tutti-…-“,-il-web-si-infiamma

Spread the love











Andrea Delogu, l’estate scorsa è stata la conduttrice, insieme a Marcello Masi di Vita in diretta estate ed è piaciuta tantissimo per la sua conduzione fresca, leggera e anche per il legame che i due conduttori sono riusciti ad instaurare e che arrivava fino al pubblico fatto di intesa, complicità ma anche di rispetto. Il pubblico veniva fuori dalla conduzione di Alberto Matano e Lorella Cuccarini dove le tensioni erano state alle stelle e vedere due conduttori così affiatati è stato molto gradevole e rilassante per tutta l’estate tanto che il pubblico si aspettava e si augurava che anche questa estate la coppia sarebbe tornata al timone di Vita in diretta estate ma, al momento non si sa ancora chi condurrà la trasmissione in versione estiva anche se, da più parti, è stato fatto il nome di Roberta Capua. Invece, Stefano De Martino l’estate scorsa è stato al centro del gossip per una presunta relazione extraconiugale con Alessia Marcuzzi che avrebbe causato la fine del suo matrimonio con Belen. Tutti i protagonisti della vicenda hanno smentito ma per loro è stata un’estate di fuoco.

Stefano De Martino e Andrea Delogue molto vicini

Quest’anno, in questa estate che non è ancora iniziata ma è alle porte, Andrea Delogu e Stefano De Martino sono apparsi molto vicini.

E’ già da tempo che sui social si scambiavano frasi, battute e foto dai toni decisamente intimi ma qualche giorno fa, senza dare ulteriori spiegazioni, Andrea Delogu ha scritto così sulla sua pagina social: “Non tutti gli eroi portano la maschera. Alcuni un six pack da urlo e la forza di portarti in spalla a piedi per quattro piani. Stefano, vai nella notte a proteggere altri innocenti“.

Andrea Delogu che ha 39 anni mentre Stefano De Martino ne ha 31, non ha aggiunto altro nella sua Instagram Stories che ha pubblicato e non si è capito neppure il motivo per il quale De Martino l’avrebbe portata a piedi sulle sue spalle per quattro paini tanto da essere definito un supereroe.

Quello che si è potuto immaginare da questo racconto è che lei si sia fatta male in qualche modo e che le fosse impossibile salire a piedi da sola per quattro piani.

A quel punto lui, sempre sui social, ha condiviso le stesse immagini sul suo account.

La migliore amica di Andrea Delogu fa un regalo speciale a Stefano De Martino

Qualche giorno fa, la migliore amica di Andrea Delogu, Ema Stokholma, speaker radiofonica e pittrice ha regalato a Stefano De Martino un quadro che raffigura il figlio Santiago mentre dorme vicino al cane.

