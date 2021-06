A che ora esce Loki su Disney+

A che ora esce Loki su Disney+? È disponibile a partire da mercoledì 9 giugno la terza serie Marvel Cinematic Universe realizzata da Marvel Studios per la piattaforma streaming.

Dopo WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier è il turno di Loki, la serie televisiva diretta da Kate Herron e scritta da Michael Waldron incentrata sul Trickster. Finalmente una storia incentrata sull’antagonista più amato dell’MCU, che vedrà Tom Hiddleston alla sua settima apparizione nel mondo Marvel.

Di che cosa parla Loki? Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie composta da sei episodi segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello Thor. Nel cast figurano anche Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant.

A che ora esce Loki? La serie televisiva con Tom Hiddleston si distingue dalle due produzioni originali Marvel già a partire dal suo giorno di debutto. A differenza di WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, Loki non esce di venerdì bensì di mercoledì.

Al debutto il 9 giugno, Loki terrà compagnia agli appassionati delle serie Marvel per sei settimane. A che ora escono gli episodi? Come tutte le serie originali Disney+ e Star, l’orario di esordio è fissato per le 9 del mattino, ora italiana.

Chi sperava di poter iniziare la visione di Loki già a partire dalla mezzanotte del giorno di uscita dovrà rassegnarsi e pazientare poche altre ore. Per tutti gli appuntamenti con Loki, dal 9 giugno fino al 14 luglio, l’orario di uscita degli episodi inediti è fissata per le nove del mattino.

Loki non sarà l’ultima serie Marvel a debuttare nel 2021. Sono in arrivo anche l’animata Marvel’s What If…, assieme ad altre due proposte live-action molto interessanti: Hawkeye con Jeremy Renner e Ms. Marvel con Iman Vellani.