Gianluca Vialli è tornato a parlare del suo tumore al pancreas: “È un avversario molto più forte di me, non posso farci niente“, ha dichiarato, raccontando come è riuscito ad affrontarlo. Un “compagno di viaggio indesiderato“: così Gianluca Vialli, il capo delegazione della Nazionale di calcio agli Europei 2021, ha descritto il suo tumore al […]

L’articolo Vialli racconta il suo viaggio con il cancro, ‘compagno indesiderato’: “E’ più forte di me” proviene da Leggilo.org.

