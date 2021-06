una-vita,-anticipazioni-oggi-8-giugno:-i-dubbi-su-julio

Anticipazioni “Una Vita”, puntata dell’8 giugno 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? José si è accorto che il forestiero arrivato ad Acacias, Julio, lo stava spiando e gli ha chiesto spiegazioni. Anche Emilio e Antonito si attivano per capire le intenzioni del giovane.

Genoveva ritira l’ordine di assassinare Santiago e inoltre decide di mostrargli la lettera che le ha scritto Ursula.

José ha detto alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood per poter stare accanto alla moglie, che ha affrontato un terribile periodo.

Dominguez, poi, ha sorpreso Julio mentre quest’ultimo lo stava spiando e lo ha messo alle strette.

Emilio teme che Julio stia tramando qualcosa contro i Dominguez e chiede aiuto ad Antonito per metterlo alle strette e fargli vuotare il sacco.

Arantxa ha ricevuto una telefonata a casa Dominguez ed è rimasta pietrificata. Tuttavia la domestica non vuole rivelare a nessuno quello che è successo.

Poi si è confidata con Fabiana. Una sua zia è deceduta e ha nominato eredi di un casolare Arantxa e altre cinque nipoti. A una condizione, però: che tutte e sei vivano nel casolare e se ne occupino insieme.

I Dominguez capiscono che c’è qualcosa che non va per Arantxa. La loro domestica non è serena. Cercano di provocarla per fare in modo che la donna parli e spieghi che cos’è che la rende inquieta.

Capita la situazione, Cinta e Bellita mettono a punto un piano per far accettare l’eredità alla cameriera.

La domestica inizia a stancarsi delle pessime maniere delle sue padrone e si sfoga con Cesareo.

Liberto, ancora sotto shock per quel che ha visto tra Maite e Camino, ha chiesto consiglio a Ramon su come comportarsi, senza però fare i nomi delle due donne.

L’amico si dimostra molto più aperto di vedute del previsto.

Il marito di Rosina, poi, si è rivolto a un urologo per chiedere chiarimenti sulle relazioni fra persone dello stesso sesso e decidere cosa fare in seguito alla scoperta del legame tra Maite e Camino.

Rosina ha notato uno strano comportamento in Liberto. Così lo ha incalzato per farsi dire il motivo. Il marito, però, le ha raccontato di avere solo dei ripensamenti sulla galleria.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 12 giugno “Una Vita” vi aspetta sempre su Canale 5 dalle 15.10 alle 16.00 circa.

Domenica 13 giugno “Una Vita” è trasmessa dalle 14.20 alle 15.15 su Canale 5.